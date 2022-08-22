Траса Євпаторія – Сімферополь – Керч – Краснодар вщерть заповнена втікачами

Мешканці півострова Крим кудись страшенно поспішають. Про це свідчать кілометрові черги на трасі Євпаторія – Сімферополь – Керч – Краснодар.

Упродовж останніх кількох днів до півострова Крим регулярно підвозили свіжу "бавовну". Це й стало причиною того, що мешканці вирішили якомога швидше втекти від можливих наступних вибухів.

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Черга тягнеться на кілометри

Один з очевидців проїхався трасою, яка веде від Сімферополя до Євпаторії, Керчі та Краснодару. Він іронічно зауважив, що жодної паніки не півострові не спостерігається. Люди просто їдуть кудись.

Якщо ж серйозно, то черга з автівок, за словами автора ролика, тягнеться упродовж тридцяти кілометрів, якщо не більше. Таким чином окупований Крим, який вважався максимально безпечним для людей, має всі шанси перетворитися на пустку.

На виїзді з Сімферополя кілометрова черга з авто: дивіться відео

І поки одні мешканці півострова втікають з нього, інші претендують на "премію Дарвіна". Інакше ніяк не поясниш, для чого вони фотографуються на фоні ППО.

окупанти тішаться, що "Євпаторія під захистом"

Допис, присвячений системам ППО в Євпаторії, опублікувала росіянка маріна грішакова. Вона зауважила, що місто захищене окупантами. Панянка страшенно сильно хотіла похизуватися здобутками країни-агресорки, що буквально здала позиції ППО. І, як з'ясувалося, жінка випадково запустила ледь не флешмоб.

Адже невдовзі її здобутки повторив і перевершив інший користувач мережі. Він опублікував світлину, на якій позує на фоні системи С-400. Фотографію, ясна річ, він вирішив відразу ж опублікувати "вконтактє", щоб зібрати якомога більше вподобань.

Але не подумав чоловік про те, що зі світлини можна дістати дані про геолокацію. Так, журналісти "Радіо Свобода" не лише виявили кадр, а й дізналися, де його зробили. Журналіст Марк Крутов зауважив, що туристи з росії не лише показали на фото системи С-400. Вони ще й власноруч здали позиції поблизу Євпаторії, де розташовані ці машини. Ось вам і координати: 45.180317, 33.232232.

Якщо "бавовна" в Криму – справ рук партизанського руху, то відповідні світлини зіграють їм лише на руку. Тож закликаємо росіян не зупинятися та робити якомога більше гарних фото систем ППО на півострові.

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