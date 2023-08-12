"Бавовна" в окупованому Криму, нічна атака "Шахедами": хронологія 535 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 535 добу. Російські військові продовжують атакувати мирні населені пункти, знищувати інфраструктуру і вбивати цивільних громадян.

Про головні новини за 12 серпня, боротьбу українців проти агресора та нові воєнні злочини окупантів пише 24 Канал.

Цікаво Знищує танки, гелікоптери й не гірша за Джавеліни: на що здатна українська "Стугна-П"

В ОК "Південь" повідомили, що на Херсонщині поменшало обстрілів з боку окупантів. У ворога проблеми з логістикою. Лише протягом минулої доби на Херсонщині знищили 12 одиниць російської техніки.

08:26 Сили оборони ліквідували ще 510 окупантів. Втрати Росії сягнули 253 290 бійців.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Очільник Харківської ОВА повідомив, що близько 5:10 ворог обстріляв Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби.У Повітряних силах повідомили, що вночі ворог атакував з південно-східного напрямку п'ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131". Три "Шахеди" знищила ППО у межах Запорізької області.Напередодні, 11 серпня, у Москві горіло авто заступника начальника управління Путіна з державних нагород Сергія Зубкова.У Запорізькій області 11 серпня попрощалися зі Світланою Сємєйкіною та Крістіною Спіциною, які загинули внаслідок ракетного удару. Їх поховали разом, як найкращих подруг на місцевому кладовищі у Матвіївці.Міністр закордонних справ заявив, що ракети великої дальності виявилися вирішальними. Дмитро Кулеба попросив партнерів якнайшвидше надати Taurus та ATACMS. Окрім того, наголосив, що Україна використовуватиме ці ракети лише в межах наших кордонів.Аналітики ISW заявили, що Сили оборони мають успіхи у Запорізькій області. Наступ ЗСУ погіршує російську оборону, тому окупантам доводиться передислоковуватися.За даними пропагандистів, у міноборони Росії заявили, що окупований Крим нібито "намагалися атакувати" аж 20 безпілотників. Буцімто 14 з них "знищила ППО", а ще 6 – "подавила" РЕБ. Ну і традиційно "постраждалих немає".Близько 3 години у Запоріжжі пролунали вибухи. За інформацією телеграм-каналів, ймовірно, що по дронах-камікадзе працювали сили ППО.У тимчасово окупованому Криму неспокійно. Вибухи чули у Кіровському та в Радянському районі. Окупанти скаржилися, що 40 хвилин безпілотники літали над Новоозерним, нібито працювала ППО. До речі, саме там розташована велика військова база, яку російське командування розгорнуло перед стартом повномасштабної війни. Згодом загарбники визнали, що над півостровом літали дрони, втім, традиційно запевнили, що ППО "збила все".Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.В обмінниках Росії за один долар тепер доведеться викласти аж 100 рублів.У Повітряних силах повідомили, що в Донецькій та Запорізькій області ракетна небезпека.Керівник ОП заявив, що вже 58 країн за підготовку української формули миру.У чеському місті Пльзені чоловік зґвалтував і ледь не вбив 15-річну дівчину. Як зазначають журналісти, зловмисником може бути 18-річний українець.