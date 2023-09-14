Триває зачистка Криму від систем стеження окупантів: оперативне зведення від Світана

До окупованого Криму вкотре завітала "бавовна", зокрема, на військовий об'єкт росіян у районі Євпаторії. Наразі відбувається зачистка півострова від систем стеження противника, далі такі випадки ставатимуть усе потужнішими.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що спочатку треба "осліпити" російські війська на півострові.

Зверніть увагу "Тріумфальна" ліквідація ЗРК за 1 мільярд: що відомо про комплекс С-400, який знищили в Криму

Яка першочергова ціль "бавовни" в Криму

Світан зазначив, що в Євпаторії розташований один із підрозділів полку російської радіотехнічної розвідки. Безпілотники були спрямовані на військову частину, оскільки там серйозні системи радіотехнічного стеження та склади боєприпасів.

За його словами, такі полки та їхні підрозділи розкидані по всьому західному та південно-західному узбережжю Криму. Нині це першочергова ціль, щоб "осліпити" російські війська в Криму, а потім завдавати ударів – там понад 150 військових об'єктів, включно з Кримським мостом.

Це ще навіть не серйозні атаки, лише початок – проба пера, так звана,

– наголосив полковник запасу.

Він вважає, що після того, як будуть навчені екіпажі та прокладені маршрути або знищена більша кількість засобів стеження, атак побільшає, а також зросте їхня потужність.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Чому спершу треба "осліпити" ворога в Криму

Полковник запасу пояснив, що удари наразі завдаються по "очах" та "вухах" окупаційних військ, а потім будуть серйозні атаки на стаціонарні об'єкти, зокрема ракетами.

Зараз йде, я б так сказав, зачистка Криму від систем стеження,

– заявив Світан.

Адже, додав військовий експерт, спершу треба "осліпити" противника, щоб він не міг збивати ракети, яких у нас небагато. Тому потрібно забезпечити стовідсоткове проходження та влучання ракети у точку удару.

Вибухи в Криму: останні новини