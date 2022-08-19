Це була панічна реакція, – військовий оглядач прокоментував нові вибухи у Криму

У Криму та росії вибухають склади з озброєнням російських вбивць. Це б'є по тиловому забезпечені окупантів.

Про це для 24 каналу сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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"У страху дуже великі очі. На території Бельбеку розміщений один з найбільших в тимчасово окупованому Криму аеродромів, якби там щось достатньо серйозно детонувало, особливо вночі, це б бачили навіть у Херсонській області. Це, звісно, жарт, але ж", – сказав Коваленко.

Що відбувалося у Криму

За словами оглядача, вибухи 18 серпня мозна порівняти з тим, що відбувалося на аеродромі в Новофедорівці та Джанкої. То ж якби вибухав саме аеродром в Бельбеку, то на сьогодні була б велика кількість відео та фото у відкритих джерелах.

Коваленко сказав, що у Криму спрацювали ППО, "Панцирь-С1" та авіація, тому перехід на гіперзвукову швидкість сприймали як вибухи. Незрозуміло, по чому стріляли, але це міг бути безпілотник. Оглядач наголосив, що це стовідсотково був БПЛА не з території України.

Бо який БПЛА може долетіти з позицій ЗСУ до, наприклад, Бельбеку. Зараз у Криму дуже щільна ППО, повз яку жоден БПЛА не пролетить. Тому я вважаю, що це була панічна реакція особливо з огляду на те, що в Бєлгородській області щось трапилось. Дуже скоро почнуть реагувати навіть на перелітних птахів,

– сказав оглядач.

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Значення "бавовни"

Також вибухи лунали 18 серпня й у росії на території Бєлгородської області. Як сказав Коваленко, така "бавовна" має дуже велике значення, тому що знищили велику кількість саме боєприпасів складського розміщення.

"Якщо знищили 80% від загальної кількості, то це чудово. Забезпечення тилового рівня вже порушене. Тобто на сьогодні Ізюмський напрямок та район отримуватиме значно меншу кількість забезпечення з Бєлгородської області", – додав оглядач.

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