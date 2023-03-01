Нічна "бавовна" у Криму: окупанти подумали і заявили про збиті безпілотники

Весна в тимчасово окупованому Криму розпочалась для загарбників з "ненайкращих" новин, а саме – з вибухів на військових об'єктах. Згодом в міноборони ворожої держави після декількох годин роздумів підтвердили, що півострів атакували безпілотники.

Зауважимо, що у ніч проти 1 березня "бавовнятко" вирішило завітати в Саки та Євпаторію. На диво, в оборонному відомстві ворожої країни навіть не стали це заперечувати, а констатували, що в повітряний простір над Кримом справді вдерлися дрони, інформує 24 Канал.

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Як завжди, "працювала ППО"

Усі попередні рази, коли на території півострова були вибухи, російські загарбники запевняли, що це працюють системи проти повірної оборони. Цей – не став винятком.

У повідомленні МО Росії вказано, що нібито аж 6 БпЛА збили установки ППО та 4 – вивели з ладу засоби радіоелектронної боротьби.

Жертв та руйнування немає,

– йдеться в джерелі.

Чи причетна Україна до "бавовни", яка тривожить окупантів

У цій атаці на Крим, як не дивно, Москва звинуватила "злочинний київський режим". У принципі, нічого нового – окупанти знову собі щось придумали та звинувачують у цьому Україну.