Нічна "бавовна" у Криму: окупанти подумали і заявили про збиті безпілотники
Весна в тимчасово окупованому Криму розпочалась для загарбників з "ненайкращих" новин, а саме – з вибухів на військових об'єктах. Згодом в міноборони ворожої держави після декількох годин роздумів підтвердили, що півострів атакували безпілотники.
Зауважимо, що у ніч проти 1 березня "бавовнятко" вирішило завітати в Саки та Євпаторію. На диво, в оборонному відомстві ворожої країни навіть не стали це заперечувати, а констатували, що в повітряний простір над Кримом справді вдерлися дрони, інформує 24 Канал.
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Як завжди, "працювала ППО"
Усі попередні рази, коли на території півострова були вибухи, російські загарбники запевняли, що це працюють системи проти повірної оборони. Цей – не став винятком.
У повідомленні МО Росії вказано, що нібито аж 6 БпЛА збили установки ППО та 4 – вивели з ладу засоби радіоелектронної боротьби.
Жертв та руйнування немає,
– йдеться в джерелі.
Чи причетна Україна до "бавовни", яка тривожить окупантів
- Власне, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна веде оборонну війну та не здійснювала атак на території, що контролює Кремль.
- Зауважимо, що його слова стосувались земель, які за міжнародним законодавством справді є частиною Росії, однак до Криму, який є тимчасово окупований, їх, вочевидь, також можна віднести.
- До речі, неспокійно було, зокрема, в Краснодарському краю у місті Туапсе. Там невідомі безпілотні літальні апарати атакували нафтобазу та спричинили чималі руйнування.
- Окрім того, "бавовна" цвіла на території міста Єйська, де розташований аеродром. Після того, як пролунала серія вибухів, місцева влада почала брехати про те, що начебто нічого страшного не сталося, а всього-на-всього "тривають військові навчання". Жителі міста, звісно, що в цей маразм не повірили.