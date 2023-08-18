Їхні мости постійно "втомлюються", – Федоров пояснив, яким маршрутом ворог їздить до Росії

Уже традиційна "бавовна" по мостах на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, повністю змінила логістику ворога. Окупанти знайшли новий маршрут до Росії, на якому навіть не перевіряють автівки.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров пояснив 24 Каналу, як росіяни користуються коридором через континентальну Україну. Ба навіть, крім логістики також змінили напрямок евакуації населення. Після останніх подій росіяни менше курсують через Кримський міст.

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Їхні мости постійно "втомлюються". І на Джанкої, і на Арабатській стрілці, і звісно на Керченському мосту постійні затори,

– зауважив мер Мелітополя.

Окупанти змінили маршрут

Близько 90% усієї російської логістики з тимчасово окупованого Криму до континентальної Росії планують через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь та Новоазовськ.

Проте вище згаданий маршрут ворог не вважає безпечним. Ба навіть, окупанти роздають водіям пам'ятки "як швидко та без зупинок проїхати 300 кілометрів".

"Вони навіть не покладають надій, що це безпечний маршрут. Після того, як регулярно почали "втомлюватися" мости – їм треба забезпечити надвелику логістику, тому вони почали знімати блокпости й без огляду пропускати транзитні автівки", – додав Федоров.

Федоров розповів про чергову "бавовну": дивіться відео

Противник розуміє, що затори погано вплинуть на кремлівську владу, тому пропускають автомобілі якомога швидше.

Також змінився напрямок евакуації населення. Якщо раніше евакуювались через тимчасово окупований Крим, то зараз – через Маріуполь до Росії, далі до ЄС або ж люди проходять пішки на територію України через пропускний пункт Колотилівка на кордоні із Сумською областю.

Логістика ворога повністю змінилася, але ще не повністю зламалася. Чекаємо,

– резюмував Іван Федоров.

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