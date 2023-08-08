"Далі буде": у ГУР анонсували нові "сюрпризи" для окупантів у Криму

Останнім часом удари по окупованому Криму почастішали. Тепер росіяни мають значні проблеми із забезпеченням військових на південних напрямках.

Речник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону відзначив ускладнення логістики для росіян через систематичні вибухи у Криму, передає 24 Канал. За його словами, на самому півострові настрій у росіян теж "не туристичний".

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"Сюрпризи" не закінчуються

Юсов також зазначив, що росіяни використовували Крим як головний логістичний хаб, проте через останні події це стає дедалі ризикованіше. Він додав, що у Криму сконцентрована одна з найбільших кількостей засобів ППО, які взагалі може собі дозволити Росія, однак це не допомагає.

Будь-яка проблема зі шляхопроводом, з мостом, з залізницею, вповільнення руху, затримка постачання БК, кадрових резервів – це те, що допомагає нашим військовим звільняти українську землю,

– сказав Юсов.

Усунути наслідки ударів та відновити повноцінний рух пошкодженими мостами не так просто.

"Якщо у тебе в умовному мості вісім дірок, ти можеш зупинити що завгодно, але для того, щоб швидко й ефективно збільшити потік транспорту для забезпечення та постачання військового контингенту, ти змушений шукати обхідні шляхи, які теж контролюються українськими Силами Оборони", – пояснив Андрій Юсов.

Речник ГУР МО додав, що це означає, що "далі буде".

Інтенсивність ударів зростає

Андрій Юсов відзначив також зростання інтенсивності ударів по окупованому півострову.

"Те, що кілька місяців ми "бавовну" в Криму спостерігали раз на декілька тижнів, то сьогодні такі добрі новини з'являються все частіше", – сказав Юсов.

За його словами, росіяни в Криму розуміють, що для них там немає жодного безпечного місця, де вони могли б заховатися. Це суттєво впливає на настрої особового складу.

Серед рядових солдат настрій далеко не курортний і не туристичний,

– додав речник ГУР.

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