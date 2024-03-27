У Курську цілий район залишився без світла через "хлопкі": момент потрапив на відео

Жителі Курська повідомили, що в одному з районів зникло світло після вибухів. Кумедно, але аварійні бригади "не знали", що сталося. Наразі світло повернули. У Бєлгороді також лунали вибухи.

Через нещодавню масовану атаку по Україні без світла залишився Харків. Росіяни занурили місто в темряву, енергетики відновлюють постачання. Харків'ян просять менше користуватися бойлерами і дуже обережно – ліфтом.

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Що сталося в Курську

У місті зникло світло в районі КЗТЗ. Деякі користувачі писали, що бачили й чули спалахи та вибухи перед тим.

На відео, оприлюдненому в мережі, помітно, як район залишається без електрики. Вивіска на магазині блимає, а потім вимикається. Вуличне освітлення також гасне.

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Комунальники сказали, що аварійні бригади "виїхали на місце для визначення причини відключення електропостачання". Що цікаво, разом зі світлом зникла і вода, адже "аварія" вплинула і на роботу насосів.

Що таке район КЗТЗ у Курську

Назва мікрорайону КЗТЗ розшифровується як "Курський завод тракторних запчастин". Завод створили в 1940-х роках, він займав площу в три гектари і був одним із найбільших в СРСР з виробництва деталей до тракторів і сільгоспмашин.

Робітниче містечко довкола нього з'явилося згодом. Завод давав робочі місця, але псував екологію.

У 1990-ті підприємство перестало працювати, зараз у його будівлі розташовано гіпермаркет "Лента" – саме його видно в ролику.

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Напередодні Росія обстріляла Харків та інші міста