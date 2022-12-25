На аеродром у Курську прилетіла "бавовна": не спокійно було й біля вокзалу

В Ніч на 25 грудня в російському Курську прогриміло декілька вибухів. "Бавовна" завітала до двох важливих об'єктів.

Зокрема, перші вибухи прогриміли на аеродромі "Халіно". Неспокійно там було близько 3 години, про це пише 24 канал.

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У Курську прогриміло декілька вибухів

Місцеві опублікували відео зі своїх домофонів, де чути серію потужних вибухів.

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Згодом місцеві повідомили про повторні вибухи. Ймовірно, що"бавовна" завітала на місцевий залізничний вокзал.

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Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що до Росії "бавовни" постачатимуть ще більше. Це відбуватиметься за умови, якщо її політичне керівництво не припинить гнути свою лінію.

Відтак, вранці 23 грудня, у Москві загорілась військова частина, а згодом вогонь спалахнув і у приміщенні ОМОНу. За попередніми даними, вогонь спалахнув у гаражних боксах, розташованих на території частини у московському Східному адміністративному окрузі.

Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. До гасіння довелося залучити близько десятка пожежних бригад.

Нещодавно добряче спалахнуло у Чувашії. Там загорівся газопровід. Стовп диму був настільки сильним, що його могли бачити мешканці сусідніх сіл.

Сама пожежа сталася на газопроводі неподалік сіл Кюльхірі та Калініне, що у Вурнарському районі. Кадри, які відразу ж облетіли мережу, шокували. Вогонь був надзвичайно сильним. І, як розповідали місцеві журналісти, він не вщухав годинами.

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