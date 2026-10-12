Масштабна пожежа спалахнула на окупованій Луганщині: може палати, зокрема, база росіян

У районі тимчасово окупованого Хрустального на Луганщині було завдано масованих ударів по об'єктах російських окупантів. У результаті атаки виникло щонайменше три осередки займання та спалахнула масштабна пожежа.

Про це пишуть Exilenova+ та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що вибухало на Луганщині?

На наявними даними від місцевих жителів, під удари потрапило місце дислокації російських військових.

Пожежа в результатів вибухів на ТОТ: дивіться відео

Очевидці зазначають, що після серії вибухів виникла масштабна пожежа. Наразі в районі влучання фіксують щонайменше три окремі осередки займання.

Займання на Луганщині / Exilenova+

Вибухи чули також в окупованому Лисичанську. Там під прицілом могла бути енергетична інфраструктура, а також місця розташування загарбників у приватному секторі.

Окрім цього, успішні атаки відбулися в Ровеньках та Свердловському районі. Під ударом, ймовірно, опинилась залізнична інфраструктура. У мережі стверджують, що було уражено об'єкти, рухомий склад, а також відомо про нібито постраждалих серед працівників залізниці.

Унаслідок масштабної атаки на Луганщині виникли проблеми з комунікаціями – у низці населених пунктів зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони уразили низку військових об'єктів окупантів на ТОТ і в тилу Росії. Зокрема, у Брянській області атакували станцію радіоелектронної боротьби, а поблизу Хорлів на Херсонщині – навчальний центр. Також під удар потрапили ворожі пункти управління та логістичні об'єкти.