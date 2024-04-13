Що відомо про завод в Луганську, який атакували ракетами

Опівдні 13 квітня у Луганську лунали вибухи. Попередньо, під атакою опинився машинобудівний завод, який обслуговував російську армію.

В обід 13 квітня в окупованому Росією Луганську пролунали вибухи. Місцеві жителі заявили про атаку на машинобудівний завод.

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Що відомо про машинобудівний завод в Луганську, який атакували ракетами

Цей завод стоїть ще з 1787 року. Після проголошення незалежності України, він став найбільшим виробником гірничо-збагачувального обладнання на території країни.

Однак, після окупації Луганська, він працює на Росію й справи там пішли не дуже. На початку липня 2014 року на заводі нарікали на тривалу відсутність замовлень.

"Ми працюємо виключно на Росію. Поки виконувались замовлення минулого року, завантаженість була достатньою. Потім був спад і суттєвий – за два місяці не уклали жодного договору, сподівалися лише на те, що російські партнери залежать від нас так само, як і ми від них. Надії справдилися — днями отримали замовлення, але як його виконати, не зрозуміло. Є проблеми з постачанням, зокрема виникали складнощі з купівлею металу в Донецьку. Частина співробітників не може доїхати на роботу – транспорт ходить нерегулярно, а іноді взагалі не ходить. Обстановка у колективі дуже нервова, всі бояться", – мовилось в повідомленні.

27 серпня 2014 з'явилось повідомлення про те, що керівництво Луганського машинобудівного заводу нібито прийняло рішення терміново евакуювати виробництво в Чебоксари. Однак швидко з'ясувалося, що це неправдива інформація.

З заводу вивезли деяке обладнання до Росії, однак він і надалі виготовляє обладнання для підприємств електронного машинобудування, виготовляючи як і серійні деталі, так і за кресленням замовників.

За словами джерела видання "Донбас.Реалії", на підприємстві ремонтували російську військову техніку. Там же розташовувався особовий склад армії Росії.

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