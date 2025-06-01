Дрони атакують Луганськ: усе місто в пожежах, є прильоти

Пізно увечері 30 червня серія вибухів пролунала у Луганську. У мережі пишуть про удари по місцевій нафтобазі.

На окупованих територіях України російським загарбникам у ніч проти 1 липня не солодко. Спершу ракети атакували Кримський півострів, потім потужно вдарили по Донецьку та області, а тепер дійшла черга і росіян у Луганську, передає 24 Канал.

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"Бавовна" у Луганську

Пізно увечері 30 червня в окупованого Луганську пролунали сильні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про десятки прильотів та масштабні пожежі.

Місто перебуває під нальотом безпілотників. Окупаційна влада заявляє, що ППО працює щонайменше по чотирьох дронах.

Луганськ у вогні: дивіться відео

Луганськ атакують дрони: дивіться відео

БпЛА "штурмують" місто: дивіться відео

Над Луганськом чути гудіння безпілотників: дивіться відео

У мережі пишуть, що дрони атакують нафтобазу у Луганську: дивіться відео

До слова, у Росії лунала тривога через загрозу атак по об'єктах за 600 кілометрів від фронту. Ракетна небезпека також була оголошена на Ставропіллі, а в аеропорту "Астрахань" тимчасово обмежили польоти цивільних літаків.