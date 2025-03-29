В окупованому Луганську пролунала серія вибухів: могло прилетіти у завод "Трансмаш"
- У тимчасово окупованому Луганську сталися вибухи, які спричинили пожежу в промисловій зоні, ймовірно на заводі "Трансмаш".
- Причиною вибуху, за інформацією росіян, був збитий безпілотник, фрагменти якого впали на склад, що спричинило загоряння.
У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи, внаслідок яких почалася пожежа в промисловій зоні. За попередніми даними, під удар потрапив завод "Трансмаш".
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи, зокрема у промисловій зоні міста.
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У Луганську прогриміли вибухи
За інформацією місцевих пабліків, внаслідок удару почалася пожежа. Попередньо, під ударом опинився завод "Трансмаш", який спеціалізується на виробництві залізничних локомотивів та рухомого складу, а також займається ремонтом електричного обладнання та інших транспортних засобів.
Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, ППО в окупованому Луганську збила безпілотник, внаслідок чого фрагмент дрона впав на склад, що спричинило загоряння. На фото, які з'явилися в мережі, видно наслідки вибухів. За попередніми даними, постраждалих немає.
Пожежа у Луганську / Фото "Новин Донбасу"
Вибухи та подальша пожежа привернули увагу місцевих жителів та обурення серед окупаційної влади. Однак, офіційні дані про масштаби руйнувань поки не оприлюднені.