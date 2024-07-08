Вибухи лунають у Дніпрі та Кам'янському: ПС попереджали про ракети в напрямку міста

Росіяни зранку 8 липня знову запустили по Україні ракети. У низці регіонів країни чули вибухи, зокрема - у Дніпрі та Кам'янському.

По всій країні оголошена повітряна тривога, у повітряному просторі фіксують ракети. Закликаємо не нехтувати своєю безпекою та негайно прямувати в укриття.

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Вибухи у Дніпропетровській області

Повітряні сили о 10:37 попередили про ракету в напрямку Дніпра. Вже невдовзі там чули вибух.

О 10:47 знову було зафіксовано ракети у напрямку міста. Вже о 10:52 у Дніпрі чули серію вибухів. За інформацією "Суспільного" гучно було не тільки у Дніпрі, а й у Кам'янському та Кривому Розі.

О 10:56 у Дніпрі знову чули вибух. Місцеві повідомляють, що над містом у кількох районах видно дим