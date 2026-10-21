Вибухи у Луцьку: триває атака реактивних БпЛА

У Луцьку в ніч на 21 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські військові атакували обласний центр Волині швидкісними безпілотниками.

Про це повідомили місцеві спільноти у соціальних мережах. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Луцька вночі 21 жовтня?

Як повідомили у Повітряних силах, швидкісні дрони російської армії зайшли в повітряний простір Волинської області з північно-східного напрямку після півночі 21 жовтня. По ворожих цілях у регіоні одразу розпочали бойову роботу підрозділи Протиповітряної оборони.

У Луцьку пролунали звуки вибухів. Інформація щодо можливих наслідків – пошкоджень та наявності постраждалих – станом на момент публікації ще не надходила.

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Додамо, що повітряна атака ворога по Україні триває. Якщо у вашому регіоні повітряна тривога – подбайте про безпеку!