Атака реактивних БпЛА триває: у Луцьку знову прогриміли вибухи

У Луцьку під час повітряної тривоги вночі 16 жовтня пролунали вибухи. Це сталося через атаку російських реактивних безпілотників.

Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Луцька вночі 16 жовтня?

Швидкісні безпілотники російської армії продовжують рухалися на Захід України й уночі 16 жовтня. Після півночі майже одразу у Волинській області оголошували повітряну тривогу через цю загрозу, про що інформували Повітряні сили.

Щонайменше один із дронів ворога дістався до обласного центру близько 00:13, і тоді у Луцьку почули вибух. Протиповітряна оборона активно працювала, відбиваючи обстріл.

Інформації про наслідки обстрілу поки що не було. Загроза на момент публікації не минула.

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Додамо, що ввечері 15 жовтня Луцьк вже перебував під ударом реактивних дронів. Тоді у місті також були вибухи, після яких у деяких мікрорайонах фіксували перебої зі світлом.