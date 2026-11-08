Реактивні дрони долетіли до Волині: у Луцьку прогриміли вибухи

У ніч проти 8 листопада російські реактивні безпілотники дісталися Волинської області. Серію вибухів було чутно у Луцьку під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах. 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про обстріл Луцька вночі 8 листопада?

Повітряну тривогу у Волинській області, а саме у Луцькому районі, оголосили 8 листопада о 02:35. Упродовж ночі до регіону зі сходу намагалися прорватися реактивні безпілотники російської армії, щодо чого застерігали Повітряні сили.

Щонайменше один із дронів російської армії ближче до 3 ранку дістався до обласного центру, відтак у Луцьку почули вибухи. Протиповітряна оборона працювала проти ворожих цілей.

Інформації про наслідки атаки на момент публікації не було. Загроза обстрілу для різних регіонів України не минула.

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Додамо, що також вибухи лунали й в інших регіонах, зокрема й на Заході України – у Вінницькій області. У самій Вінниці чули гучні звуки серед ночі 8 листопада.