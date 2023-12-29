Вибухи у Львові та Харкові, Росія підняла у повітря 9 Ту-95МС: хронологія 674 дня війни
В Україні розпочалась 674 доба повномасштабного вторгнення. Росіяни під ранок атакували міста ударними дронами типу "Шахед": вибухи лунали у багатьох містах.
Про головні події дня станом на 29 грудня, ситуацію на фронті та тилу, наслідки дронової атаки ворога та результати роботи ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Повітряна тривога майже в усій Україні: ракети у повітряному просторі
Окупанти вдарили по Конотопу на Сумщині, пошкоджено багатоквартирний будинок та СТО. За попередніми даними Сумської ОВА, троє людей отримали поранення. У Дніпрі сталися гучні вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги: спочатку близько 07:00, а згодом – близько 07:15. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав до інформаційної тиші на момент атаки, інформацію про вибухи – оприлюднять згодом. Щодо Харкова, станом на 07:06 очевидці нарахували щонайменше 8 вибухів. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що росіяни запустили понад 10 ударних безпілотників типу "Шахед". на область. Унаслідок атаки сталось загоряння на об'єкті критичної інфраструктури у місті Львів. За даними Харківської ОВА, окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Тип озброєння встановлюють експерти. Попередньо, без постраждалих. Інформацію щодо руйнувань встановлюють. Мер Одеси показав наслідки російської атаки по місту. В одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа, її вдалося оперативно ліквідувати. В Одесі сталась пожежа у багатоповерхівці: відео За інформацією Андрія Садового, під час повітряної атаки у Львові зафіксовано два влучання. "Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", – написав він. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що Харків перебуває під масованим ракетним обстрілом. За його словами, у місті пролунали щонайменше шість вибухів. У Львівській області пролунали вибухи. В Львівській ОВА повідомили, що працює протиповітряна оборона. Очільник ОВА Максим Козицький уточнив, що ППО працювала у Яворівському районі області. Повітряні сили попередили про виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії. Ворог вкотре атакував Україну ударними безпілотниками. "Шахеди" запустили з двох напрямків – північного та південного. Впродовж ночі дрони долетіли до Волинської та Львівської областей. Станом на 3 ранку повітряна тривога охопила Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області. Суспільне повідомляло про вибухи, які чули на Хмельниччині.
Ворог вдарив по Конотопу, є поранені
Вибухи у Дніпрі та Харкові
У Львові сталось загорання на об'єкті
Росія випустила ракети по Україні
Близько 10 ударів по Харкову
В Одесі пошкоджено багатоповерхівку
Прильоти у Львові
Харків зазнав обстрілу
У Львові працювала ППО
Зліт 9 бортів Ту-95МС
Шахеди долетіли на Захід країни
Окупанти вдарили по Конотопу на Сумщині, пошкоджено багатоквартирний будинок та СТО. За попередніми даними Сумської ОВА, троє людей отримали поранення.
У Дніпрі сталися гучні вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги: спочатку близько 07:00, а згодом – близько 07:15. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав до інформаційної тиші на момент атаки, інформацію про вибухи – оприлюднять згодом.
Щодо Харкова, станом на 07:06 очевидці нарахували щонайменше 8 вибухів.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що росіяни запустили понад 10 ударних безпілотників типу "Шахед". на область. Унаслідок атаки сталось загоряння на об'єкті критичної інфраструктури у місті Львів.
За даними Харківської ОВА, окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Тип озброєння встановлюють експерти.
Попередньо, без постраждалих. Інформацію щодо руйнувань встановлюють.
Мер Одеси показав наслідки російської атаки по місту. В одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа, її вдалося оперативно ліквідувати.
В Одесі сталась пожежа у багатоповерхівці: відео
За інформацією Андрія Садового, під час повітряної атаки у Львові зафіксовано два влучання.
"Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", – написав він.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що Харків перебуває під масованим ракетним обстрілом. За його словами, у місті пролунали щонайменше шість вибухів.
У Львівській області пролунали вибухи. В Львівській ОВА повідомили, що працює протиповітряна оборона. Очільник ОВА Максим Козицький уточнив, що ППО працювала у Яворівському районі області.
Повітряні сили попередили про виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.
Ворог вкотре атакував Україну ударними безпілотниками. "Шахеди" запустили з двох напрямків – північного та південного.
Впродовж ночі дрони долетіли до Волинської та Львівської областей.
Станом на 3 ранку повітряна тривога охопила Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області. Суспільне повідомляло про вибухи, які чули на Хмельниччині.