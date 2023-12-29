Вибухи у Львові та Харкові, Росія підняла у повітря 9 Ту-95МС: хронологія 674 дня війни

В Україні розпочалась 674 доба повномасштабного вторгнення. Росіяни під ранок атакували міста ударними дронами типу "Шахед": вибухи лунали у багатьох містах.

Про головні події дня станом на 29 грудня, ситуацію на фронті та тилу, наслідки дронової атаки ворога та результати роботи ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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