Вибухи у Львові та Харкові, Росія підняла у повітря 9 Ту-95МС: хронологія 674 дня війни

29 грудня 2023, 06:07
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В Україні розпочалась 674 доба повномасштабного вторгнення. Росіяни під ранок атакували міста ударними дронами типу "Шахед": вибухи лунали у багатьох містах.

Про головні події дня станом на 29 грудня, ситуацію на фронті та тилу, наслідки дронової атаки ворога та результати роботи ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу. 

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07:31, 29 грудня

Ворог вдарив по Конотопу, є поранені

Окупанти вдарили по Конотопу на Сумщині, пошкоджено багатоквартирний будинок та СТО. За попередніми даними Сумської ОВА, троє людей отримали поранення.

07:26, 29 грудня

Вибухи у Дніпрі та Харкові

У Дніпрі сталися гучні вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги: спочатку близько 07:00, а згодом – близько 07:15.  Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав до інформаційної тиші на момент атаки, інформацію про вибухи – оприлюднять згодом. 

Щодо Харкова, станом на 07:06 очевидці нарахували щонайменше 8 вибухів.

07:23, 29 грудня

У Львові сталось загорання на об'єкті

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що росіяни запустили понад 10 ударних безпілотників типу "Шахед". на область. Унаслідок атаки сталось загоряння на об'єкті критичної інфраструктури у місті Львів. 

06:35, 29 грудня

Росія випустила ракети по Україні

В Україні знову почали оголошувати повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС!
06:23, 29 грудня

Близько 10 ударів по Харкову

За даними Харківської ОВА, окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Тип озброєння встановлюють експерти. 

Попередньо, без постраждалих. Інформацію щодо руйнувань встановлюють.

06:19, 29 грудня

В Одесі пошкоджено багатоповерхівку

Мер Одеси показав наслідки російської атаки по місту. В одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа, її вдалося оперативно ліквідувати.

В Одесі сталась пожежа у багатоповерхівці: відео

 

05:59, 29 грудня

Прильоти у Львові

За інформацією Андрія Садового, під час повітряної атаки у Львові зафіксовано два влучання.

"Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", – написав він.

05:10, 29 грудня

Харків зазнав обстрілу

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що Харків перебуває під масованим ракетним обстрілом. За його словами, у місті пролунали щонайменше шість вибухів.

04:40, 29 грудня

У Львові працювала ППО

У Львівській області пролунали вибухи. В Львівській ОВА повідомили, що працює протиповітряна оборона. Очільник ОВА Максим Козицький уточнив, що ППО працювала у Яворівському районі області.

03:40, 29 грудня

Зліт 9 бортів Ту-95МС

Повітряні сили попередили про виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.

03:20, 29 грудня

Шахеди долетіли на Захід країни

Ворог вкотре атакував Україну ударними безпілотниками. "Шахеди" запустили з двох напрямків – північного та південного.

Впродовж ночі дрони долетіли до Волинської та Львівської областей.

Станом на 3 ранку повітряна тривога охопила Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області. Суспільне повідомляло про вибухи, які чули на Хмельниччині.

Автор: Анастасія Лукашевська