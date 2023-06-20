Атака "Шахедами" на Львів та Київ, ракети – на Запоріжжя: хронологія 482 дня війни

Цієї ночі російські військові вкотре атакували Україну "Шахедами" та ракетами. У низці областей прогриміли вибухи.

В Україні вже 482 доба повномасштабної війни. Про нові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Ворог запустив по Україні 30 "Шахедів" і ракети, влучання у Львові: усе про атаку 20 червня

08:27 У Повітряних силах повідомили, що вночі окупанти вдарили "Шахедами" по військових та інфраструктурних об'єктах України. Пуски здійснювали з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Загалом застосували 35 ударних дронів. Повітряні сили знищили 30, ще два "Шахеди" збили підрозділи Сухопутних військ. Зокрема, понад 20 БпЛА "приземлили" на Київщині.

Також вночі окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою "Іскандер-М"/С-300.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває український наступ. Упродовж минулої доби наші воїни мали частковий успіх. Вони закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує зусилля на веденні оборони та не допущенні просування українських військ.Сили оборони знищили ще 1010 окупантів. Втрати ворога вже перевищили 221 тисячу. Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУВіталій Кім повідомив, що вночі на Миколаївщині збили три "Шахеди".Росія планує на постійній основі розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Однак це розгортання надзвичайно малоймовірно матиме вплив на поле бою в Україні, зазначили аналітики ISW.Ганна Маляр наголосила, що вкиди російських пропагандистів про нібито "брудну бомбу" – це черговий шантаж. Окупанти вкотре намагаються посіяти паніку.

07:16 Андрій Садовий повідомив, що цієї ночі дрони атакували Львів та область. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає.

Через обстріли трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а №4 їде через вулицю Городоцьку. Також на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік.