Атака "Шахедами" на Львів та Київ, ракети – на Запоріжжя: хронологія 482 дня війни
Цієї ночі російські військові вкотре атакували Україну "Шахедами" та ракетами. У низці областей прогриміли вибухи.
В Україні вже 482 доба повномасштабної війни. Про нові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу Ворог запустив по Україні 30 "Шахедів" і ракети, влучання у Львові: усе про атаку 20 червня
08:27 У Повітряних силах повідомили, що вночі окупанти вдарили "Шахедами" по військових та інфраструктурних об'єктах України. Пуски здійснювали з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Загалом застосували 35 ударних дронів. Повітряні сили знищили 30, ще два "Шахеди" збили підрозділи Сухопутних військ. Зокрема, понад 20 БпЛА "приземлили" на Київщині.
Також вночі окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою "Іскандер-М"/С-300.08:11 У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває український наступ. Упродовж минулої доби наші воїни мали частковий успіх. Вони закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує зусилля на веденні оборони та не допущенні просування українських військ.07:56 Сили оборони знищили ще 1010 окупантів. Втрати ворога вже перевищили 221 тисячу.
07:16 Андрій Садовий повідомив, що цієї ночі дрони атакували Львів та область. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає.
Через обстріли трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а №4 їде через вулицю Городоцьку. Також на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік.06:37 У Верховній Раді 16 червня зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресоркою. Також закликають розірвати з нею дипломатичні відносини.06:35 У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом знищили. По Запоріжжю та його околицях окупантами вдарили 7 ракетами С-300.06:31 У КМВА повідомили, що навколо Києва ППО знищила близько 20 "Шахедів".06:02 На Львівщині відбій тривоги. Максим Козицький зазначив, що за попередніми даними, у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби.04:47 У Львові та області пролунало кілька вибухів. Інформацію про це підтвердив міський голова Андрій Садовий. Він закликав залишатися в укритті або хоча б в коридорі.04:12 Про загрозу застосування ворогом дронів попередив голова Львівської ОВА Максим Козицький.04:01 У мережі повідомляють про вибухи на Хмельниччині.04:00 Очільник ОВА Малашко повідомив, що Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова масована атака росіян. Мішенями ворога стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила.03:44 У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.02:55 Керівник ОП Андрій Єрмак звернувся до українців: "Тривогу не ігноруйте та не знімайте роботу ППО".01:02 Журналісти повідомляють, що у Запоріжжі пролунали вибухи. У низці областей повітряна тривога.00:35 Віталій Кім повідомив, що над сходом Миколаївської області фіксують "мопеди", що прямують на північний захід регіону.02:53 Угорщина заявила, що звільнила українських полонених після співпраці з РПЦ.00:29 Напередодні президент Франції Емануель Макрон заявив, що система ППО SAMP/T уже розгорнута та працює в Україні.00:15 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що нашим оборонцям доволі складно просуватись, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ. На Куп'янському та Лиманському напрямку українські військові у дуже запеклій обороні. Окупантам не вдалося захопити жодного метра землі там.00:02 У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Є ймовірність застосування ворогом ударних безпілотників.00:01 На Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Згодом карта України продовжила "червоніти".