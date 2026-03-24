Дрони були незвичайні: чому росіяни раптом атакували Україну вдень і до чого можуть готуватись

Нічна атака по Україні 24 березня продовжилась і масованими пусками "Шахедів" вдень. Росіяни підступно цілили по житлових будинках у різних регіонах країни. Експерти кажуть, нетипова атака може мати кілька причин.

До цього на деякий час окупанти зменшили інтенсивність масованих атак по Україні, що теж відбулося не просто так. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали цинічну атаку ворога, пояснивши, чому він вирішив раптово змінити тактику й чого надалі чекати від російських ударів.

Чому Україну раптом масовано атакували посеред дня?

Нетипова атака по Україні почалася ще з ночі, зауважив військовий оглядач Василь Пехньо. Цікаво, що поки на українські міста летіли дрони, росіяни також планували завдати удару протикорабельними ракетами "Циркон". Однак пускові установки "Бастіон", з яких мали випустити ракети, виявили та уразили бійці ГУР, фактично зірвавши план ворога.

Є припущення, що росіяни просто сатаніють через нашу змогу так уражати їхні важливі цілі, тому вони й почали так гатити "Шахедами" по Заходу України та інших регіонах, які змогли дістати. Для розуміння, це немовби ми знищили б пускові установки ракет Tomahawk – тому у росіян це викликає таке роздратування,

– пояснив військовий оглядач.

Крім того, українські захисники неба продемонстрували феноменальну роботу у збитті дронів та крилатих ракет. Усі запущені Х-101 та "Іскандери-К", що летіли на Україну вночі, вдалося знищити. А з 392 дронів знешкодили 365 одиниць. Тож денну атаку можна вважати продовженням нічної, під час якої росіяни зазнали абсолютної невдачі.

Також варто зауважити, що напередодні Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що росіяни знову відновили мережу ретрансляторів. Вони дозволяють завдавати ударів "Шахедами" по областях України, керуючи ними напряму. Це створює ще більшу небезпеку.

Довідка. Йдеться про плани Росії щодо подальшого розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії на тимчасово окупованій території України й чотирьох станцій на території Білорусі. Це системи Mesh-зв'язку. Завдяки ним безпілотник може зайти, наприклад, з півдня чи через центральні області, а вже ближче до цілі під'єднатися до іншого борта в повітрі. У такому випадку, щоб забезпечити зв'язок для контролю виконання задачі, потрібен лише один дрон-ретранслятор.

"У нас є досвід знищення таких ретрансляторів і на території Білорусі, і на території Криму. Це просто нова умова у задачі, яку ми маємо розв'язати", – зазначив Пехньо.

Військовий оглядач також додав, що подібні атаки на виключно цивільні об'єкти росіяни не вважають марною втратою ресурсів. Створивши гуманітарну катастрофу, завдавши фінансових збитків, вони вважають, що виконали "важливі" завдання.

З чим пов'язана денна атака по Україні: перегляньте відео

У чому особливість атаки на Львів?

Останнім часом масованих атак по Україні було дещо менше. Цілком імовірно, що причиною цьому стали проблеми росіян зі Starlink. Крім того, Росія могла постачати "Шахеди" Ірану на тлі загострення на Близькому Сході. Однак зараз, каже авіаційний експерт та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, ситуація може змінитися.

Тривалий час після того, коли ми позбавили їх можливості використовувати "Старлінк", почались прольоти "Шахедів" вздовж північного кордону України з Білорусі. Тобто вони тестували певні можливості зв'язку. Після того, коли вони його достатньо якісно протестували, отримали певне розуміння,

– пояснив Храпчинський.

Авіаексперт також припустив, що, найімовірніше, на дронах, що атакували Львів, можуть знаходити камери з mesh-зв'язком.

Крім того, зараз сприятливі погодні умови, які дозволяють росіянам активно використовувати "Шахеди" по Україні. За словами авіаексперта, основне завдання ворога на сьогодні – навантажити та максимально втомити сили протиповітряної оборони. За допомогою безперервних запусків "Шахедів" це зробити легше, аніж випускаючи дороговартісні ракети, які добре навчились збивати українські оборонці.

До чого може готуватись ворог далі?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що чимало російських дронів летіли прицільно на житлові будинки різних міст України. Це були невипадкові цілі, безпілотники влучили саме туди, куди й планували.

Росіяни конкретно почали прямий геноцид із застосуванням російсько-китайських "Гераней", яких з'явилась чимала кількість. Їх накопичили за останні 2 – 3 тижні, а зараз намагаються майже безперервно понад добу запускати ці дрони. Вони хочуть натиснути на суспільство,

– наголосив Світан.

У такий цинічний спосіб росіяни сподіваються, що українці вимагатимуть від влади прийняти капітуляційні вимоги Кремля на переговорах.

До того ж наближається й сакральна дата для Москви – 9 травня. Напередодні так званого свята Володимир Путін завжди намагається показати своєму народові хоч якісь "перемоги". Навіть якщо це відвертий терор України.

"Це може бути початком певних формувальних операцій перед наступальними операціями. У них весняне загострення перед 9 травня. Почався комплексний тиск на нашу територію: й на лінії боєзіткнення стягують особовий склад та техніку; й по тилу випускають дрони та крилаті ракети у кілька хвиль", – підсумував військовий експерт.

