Вибухи на "Мачулищах" у Білорусі й літак-розвідник, що більше не полетить: все, що відомо

Росія використовує авіабазу "Мачулищі", щоб обстрілювати Україну ракетами. Вранці 26 лютого на аеродромі пролунали вибухи.

На летовищі могли підірвати російський військовий літак радіолокаційного виявлення та управління А-50.

До теми Вибухи та пошкодження літака на "Мачулищах": білоруські партизани взяли на себе відповідальність

Що відбулося після вибухів

Про вибухи на "Мачулищах" повідомляли місцеві мешканці. Згідно з різними джерелами, люди чули щонайменше два вибухи між 8:00 та 9:30 ранку. Також є повідомлення про можливий вибух вночі.

Після інциденту на околиці аеродрому "Мачулищі" активізувалася Державтоінспекція та внутрішні війська. Працівника ДАІ зупиняли машини, перевіряли документи та багажники водіїв у кількох місцях навколо аеродрому. Крім того, очевидці фіксували рух МАЗів внутрішніх військ Білорусі до аеродрому.

Руйнування й причетність партизан

За інформацією білоруської ініціативи ByPol, на "Мачулищах" є пошкоджений російський військово-транспортний літак. Зазначили, що на летовищі часто приземлюються російські військово-транспортні літаки, які доставляють або забирають техніку.

За даними білоруських моніторингових каналів, руйнування також отримала снігоочисна техніка. ByPol розповідає, що не отримували інформації про прибуття літака, тому, ймовірно, повітряне судно перебувало там довший час.

Згодом у ByPol розповіли, що а "Мачулищах" підірвали російський військовий літак радіолокаційного виявлення та управління А-50. Пошкоджені передня й задня частина судна, авіоніка й радіолокаційна антена. ByPol зазначили, що це робота партизан.

Руйнування серйозні, літак точно вже нікуди не полетить. Інцидент стався, коли поблизу літака працювала снігоочисна техніка. Білоруські партизани послідовні у вигнанні фашистів зі своєї землі, – розповіли у ByPol.

Інформацію також підтверджують у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн". Вони припустили, що вибухівку на літак могли скинути згори з невідомого об'єкта.

Версія окупантів

Низка російських ресурсів написали, що до атаки нібито причетні Збройні Сили України. Зазначили, що аеродром могли атакувати 6 безпілотників, які запустили з Чернігівської та Київської області.

Російські вбивці заявляють, що 4 дрони збили поблизу летовища, а один вже над ним. Уламки останнього впали на літак, а ще один безпілотник нібито скинув вибухівку.

Реакція диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав "посилювати безпеку". Відтак на вулицях почало з'являтися більше силовиків. Вони зі зброєю і в бронежилетах перевіряли автомобілі жителів Мачулищів. Крім цього, поблизу населеного пункту патрулював вертоліт, а спецпідрозділ ОМОН влаштовував обшуки в домівках білорусів.

"Перевірка автомобілів триває, машини перевіряють вже вибірково, дивляться права водія, багажники, в деяких випадках і мобільні телефони", – повідомляли ЗМІ.

Що відомо про знищений літак

Російський літак А-50 використовують для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, а також він служать повітряним командним пунктом. У Росії налічувалося всього 13 таких літаків.

А-50 розробили на базі Іл-76. Він здатний виконувати різні функції. Його застосовують для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів військ про повітряну та надводну обстановку, а також для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі. Вартість одного такого літака становить приблизно 330 мільйонів доларів.