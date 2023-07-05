Знищення складу в Макіївці допоможе наступу: яку зброю там зберігали росіяни

Надвечір 4 липня у Макіївці зацвіла потужна "бавовна". Сили оборони влучили у великі склади росіян, знищивши запаси паливно-мастильних матеріалів та зброї. За цікавим збігом обставин, якраз цю зброю окупанти активно використовують у своїй обороні.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, знищення цих складів підірве логістику росіян та сприятиме контрнаступу.

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Яка зброя була розміщена на знищених складах

Вибухи в Макіївці Донецької області спричинили велику пожежу. Окупанти навіть почали заявляти, що влучання начебто було у лікарню. Але згодом стало відомо, що влучили у склади росіян, де зокрема розміщувались паливно-мастильні матеріали.

Там зберігались снаряди для реактивної та ствольної артилерії. Це важливо, позаяк, це зменшення кількості зброї, на яку ворог робить акцент у своїй обороні,

– розповів Олександр Мусієнко.

Саме перевагу в артилерії окупанти активно використовують на фронті, зокрема, аби завадити контрнаступу ЗСУ.

"Зменшення їхніх можливостей та створення проблем з логістикою для забезпечення та меншого використання артилерії – це дуже важливо", – наголосив військовий експерт.

Що більше знищених складів ворога – тим більше це допомагає Збройним Силам України. На деяких напрямках навіть пришвидшує контрнаступ, зокрема самі просування.

Олександр Мусієнко про знищення складів ворога: дивитись відео

Знищення складу ворога в Макіївці: що відомо