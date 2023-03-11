У Маріуполі згорів приватний будинок: впали уламки ракети ППО, а окупанти забрехались у версіях

У суботу, 11 березня, у Маріуполь завітала "бавовна" неподалік аеропорту. Згодом сталась пожежа у приватному будинку. Спочатку окупанти оголосили, що це "прильот", а згодом заявили про "побутову пожежу".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, якщо росіяни заявляють про "роботу ППО", то це свідчить про те, що працюють ЗСУ.

Читайте також Маріуполь "бавовнить": у місті чули до 20 вибухів

"Бавовна" неподалік аеропорту

Андрющенко зазначив, що 11 березня на околицях Маріуполя, неподалік аеропорту, пролунали вибухи. Окупанти заявляють про нібито "роботу ППО", однак такі заяви зазвичай свідчать про те, що попрацювали ЗСУ.

"Від окупантів "посипались" повідомлення, що працює ППО. А це зазвичай означає, що не ППО працює, а ЗСУ. Ми розуміємо, що на околицях міста, ближче до аеропорту, щось відбувається. Тому це точно не ППО,

– сказав він.

Радник міського голови Маріуполя повідомив, що через уламки, яки впали на будинок в результаті роботи ППО, вщент згорів приватний житловий будинок. Спочатку окупанти оголосили, що це "прильот", а згодом заявили про "побутову пожежу".

"Місцеві розповіли, спочатку був вибух у небі, потім уламок чогось впав у дах дому. Чи то уламки самого ППО, влучності окупанта – незрозуміло. Коли росіяни кажуть, що місто під захистом, варто замислитись, що саме мають на увазі під словом “захист”, – написав Андрющенко.

Петро Андрющенко зауважив, що під час минулих "бововн" жодна із застосованих ППО росіян не спрацювала.

"Якщо воно працює, то це коли щось летить і його збито, воно може впасти посеред міста. Сама система ППО росіян зазвичай може впасти з будь-якої мішені на місто", – пояснив він.

Андрющенко про "бавовну" у Маріуполі: дивіться відео