Над Маріуполем – дим і піднята ворожа авіація: кажуть про "бавовну" з детонацією

У тимчасово окупованому Маріуполі у "другої армії світу" почалася паніка. Зараз у місті працює ворожа ППО, а також піднята російська авіація.

Також в одному з районів повідомляють про "бавовну" з детонацією. У місті лунають вибухи за вибухом.

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Що відбувається у Маріуполі

Як розповів радник мера міста Петро Андрющенко, 13 березня російські терористи підняли свою авіацію – над містом на малій висоті було зафіксовано два літаки.

Гарні передвісники української "кари небесної". Минулого разу не допомогло. Схема знов та сама. ППО, потім літаки. А в цей час окупанти не можуть обрати Папу,

– заявив Андрющенко.

Також стало відомо, що по лінії РадУкраїна-Агробаза двічі спрацювала ворожа ППО. На третій вибух піднявся дим у районі ЖМР 23.

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"Бавовна" з детонацією

Згодом Андрющенко уточнив, що у напрямку Старого Криму сталася "бавовна" з детонацією

"Вибух за вибухом. Казали ж, літаки – вірна ознака бавовни", – зазначив радник мера.

У Маріуполі лунають вибухи / фото Петра Андрющенка

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