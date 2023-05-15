Поїхали понад 15 швидких, але вже було запізно: деталі чергової "бавовни" під Маріуполем

У село Республіка біля Маріуполя 13 травня завітала "бавовна", влучило у місцевий клуб, де базувались росіяни. На місце ураження виїхали понад 15 швидких, але це було марно. Щонайменше 50 окупантів стало "хорошими рускіми".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, маріупольці ненавидять загарбників та повідомляють про розташування росіян.

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Росіяни не сховались від "бавовни"

Андрющенко зазначив, що останнім часом окупанти все рідше збираються великими групами, бо бояться вибухів. Тому понад 50 вбитих загарбників – це джекпот.

"Бавовна" накрила окупантів у приміщенні місцевого клуба, де вони системно базувались. Радник міського голови Маріуполя каже, що вибух став несподіванкою для ворога.

Вони ніяк не можуть звикнути, що у Маріуполі дуже недружньо ставляться до окупації. Наші люди підказують, де ховаються росіяни. Цього разу вони не сховались, до них завітала "кара небесна". Поїхало понад 15 швидких, але вже було запізно. Усіх швиденько повивозили у бік Донецька,

– повідомив він.

Посадовець додав, що російські пропагандисти одразу почали доводити, що не було ніяких авто швидкої допомоги. Маріупольці розповідали, що бачили швидкі, які виїхали на місце вибуху.

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