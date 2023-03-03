У Маріуполі придумали нову назву "бавовні" після прильотів по окупантах у місті

Російські окупанти потерпають від "бавовни" в Маріуполі, ЗСУ успішно ліквідовує їхні склади. У п’ятницю, 3 березня, у місті знову пролунали вибухи. Загарбники вигадали нову назву для прильотів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що росіяни називають влучання у свої склади "літак долає суперзвук".

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"Сьогодні пролунали вибухи. Їх було дуже чутно на лівобережжі. Знову почули, що "літак долає звук". Але чомусь у напрямку Новоазовська стоїть дуже густий чорний дим. Деталі ми ще з’ясовуємо, але відбулось щось неприємне для окупантів", – сказав він.

Вибухи у Маріуполі 3 березня

Андрющенко та Маріупольська міськрада об 11 годині 3 березня повідомили про три гучних вибухи у Маріуполі. Місцеві також розповідали, що чули прильоти.

Основний епіцентр – Лівобережжя. Однак гучно також в Кальміуському районі по пр. Нікопольський. Росія вже завела платівку "або ППО або літак на сверхзвук". Значить, точно не воно. Деталі з’ясовуємо,

– написав радник мера Маріуполя у телеграм.

Вибухи у Маріуполі 3 березня. Фото: Маріупольська міська рада

Він додав, що після вибухів на Лівобережжі у напряму Новоазовська (с. Виноградне / Піонерське / Широкине /Безіменне) у небі піднявся густий чорний дим.

Петро Андрющенко підкреслив, що наразі з’ясовують, що стало причиною вибухів, але це точно було щось неприємне для окупантів.

Після вибухів у Маріуполі в небо здійнявся чорний дим. Фото: Петро Андрющенко

Також посадовець додав, що росіяни у Маріуполі посилюють заходи оборони, встановлюють більше блокпостів та продовжують перевірки місцевих мешканців.

"Думаю, знову будуть якісь чергові зачистки. Така боротьба в окупації, наші люди це розуміють, всі до того готові. Постійно інструктуємо щодо заходів безпеки, намагаємось їх дотримуватись. Окупанти не можуть нічого з цим зробити", – зауважив Андрющенко.

Андрющенко про вибухи у Маріуполі: дивіться відео

Ситуація в Маріуполі: коротко