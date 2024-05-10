Українська "бавовна" бʼє дуже ювелірно, – Забавін розповів деталі прильоту у Маріуполі
Ввечері 9 травня стало відомо, що в окупованому Маріуполі був приліт у центральній частині міста. Туди вирушили пожежники та карети швидкої допомоги. Звук "бавовни" було чути майже у всьому місті.
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін наголосив 24 Каналу, що окупанти дуже хотіли свята на 9 травня. Тепер вони його отримали у вигляді "бавовни".
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Куди саме вдалося поцілити
"Росіяни хотіли свята, тому українська "бавовна" привітала їх з "днем побєди". Вони отримали салюти, але з певними наслідками для окупантів", – зауважив Дмитро Забавін.
За його словами, один з ударів був завданий по місцю скупчення російських військових у центрі міста. Вони продовжують займати приміщення, автостоянки серед житлової інфраструктури. Нещодавно у Лівобережному районі Маріуполі, якраз по стоянці, були прильоти.
Вибухи 9 травня зафіксували на території проспекту Металургів. Саме там окупанти дуже люблять ховати певні бойові одиниці. Тому й до них завітала українська "бавовна".
Хочу ще раз наголосити, що враховуючи те, яка концентрація житлової забудови, українська "бавовна" б'є дуже ювелірно та виключно по об'єктах окупантів. Навіть самі росіяни у своїх пропагандистських сюжетах не можуть сказати, що прилетіло по цивільній інфраструктурі,
– сказав Забавін.
Він додав, що українська "бавовна" б'є точно в ціль, тому кожен окупант і колаборант повинен знати, що легко може стати наступною ціллю.
Вибухи на окупованих територіях
- У тимчасово окупованому Бердянську вибухи пролунали 2 травня. Згодом стало відомо, що прилетіло на завод "Дормаш", де базується та ремонтується техніка окупантів. Після цього звідти почали перекидати техніку в бік Новоазовська. Місцева влада абсурдно пояснила задимлення тим, що нібито "горів очерет". Чому тоді відбулося переміщення техніки – не сказали.
- Того ж дня, 2 травня, потужна "бавовна" завітала і в Маріуполь. Вибухи чули у найвіддаленішому районі міста, де росіяни зробили автостоянку. Хоча пропагандисти переконували, що там нібито будують церкву. Варто зауважити, що влучання у такий віддалений район свідчить про те, що Україна може завдавати ударів по будь-яких цілях у Маріуполі.
- Наприкінці квітня "бавовну" помітили на колишньому полігоні полку "Азов", де зараз базуються російські окупанти. Мовиться про село Бабах-Тарама, що на кордоні Донецької та Запорізької областей. Там пролунало щонайменше 12 вибухів. Відомо про 7 вбитих окупантів та 20 поранених.