Тепер феєрверки замовляємо ми, – Гуменюк заінтригувала щодо "бавовни" у Маріуполі

З травня 2022 року українське місто Маріуполь перебуває під російською окупацією. Однак тепер окупаційній владі не буде там спокійно.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вибухи у Маріуполі свідчать, що Збройні сили України знайшли спосіб бити в тил росіян.

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Днями у Маріуполі було дуже гучно і яскраво, майже другий Новий рік.

Це, напевно, той самий новий рік, в який ми входимо сьогодні. Наступний рік повномасштабного вторгнення. Вони хотіли свята на три дні, ми прийняли бій і тепер умови диктуємо ми, тепер феєрверки замовляємо ми,

– повідомила Гуменюк.

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Нагадаємо, що з вечора 21 лютого окупанти здригаються від вибухів у тимчасову окупованому Маріуполі.

Від вечора 21 до ранку 22 лютого в місті пролунало щонайменше три серії вибухів. Відбулися влучання в склад з боєприпасами та військову базу загарбників.

Вночі 23 лютого в місті відбулося три вибухи. Попередньо відомо про влучання на територію ММК Імені Ілліча. Окупанти поспішили запевнити, що спрацювала ППО. Вранці цього ж дня знову було чутно вибухи, після яких окупанти підняли авіацію в напрямку "Азовсталі".

Український Генштаб підтвердив, що авіація завдала ворогові 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах в Маріуполі.

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