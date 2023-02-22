Після серії вибухів у Маріуполі окупанти підняти в небо літаки: росіяни ниють про "нову зброю"

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині прогриміли вибухи. Опісля стало відомо, що активізувалась авіація загарбників і вони почали нити.

Росіяни думали, що зможуть спокійно облаштовувати під себе Маріуполь після того, як його захоплять. Однак все ж жити їм час від часу заважає "бавовна", зокрема вибухи прогриміли у місті ввечері 21 лютого. У пресслужбі міськради населеного пункту вранці наступного дня повідомили, що окупанти підняли в небо літаки.

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Водночас 24 Канал з посиланням на ниття ворожого воєнного кореспондента Івана Утьонкова інформує про те, що загарбники остерігаються нібито "нової зброї", яка могла з'явитись в українських військових.

У Маріуполі тривожно: окупанти шоковані

Зауважимо, упродовж уже тривалого часу російський інформаційний простір захопили новини про те, що в Маріуполі нібито відбувається "будівництво шаленими темпами". Проте, вочевидь, у вівторок, 22 лютого, загарбникам довелось призупинити так звану "вєлікую стройку" та задуматись про те, що в місто регулярно може навідуватись "бавовнятко".

Загарбники підняли в небо літаки після вибухів: переглядайте відео пресслужби Маріупольської міськради

Власне, один з російських пропагандистів у своїх соціальних мережах поширив відео, на якому скаржиться на те, що Маріуполь "ні з того ні з сього" почали бомбити. Це викликало в окупанта щирий подив, адже він посмів був подумати, що між українською та російською владою є певні "домовленості".

Нічка була весела. Вчора були в Маріуполі. Я шокований, що його почали бомбити. Настільки щільно його забудовували, настільки туди вливають гроші, що мені здавалось, що є певна "домовленість" стосовно того, що це місто обійде все, що відбувається,

– нарікав воєнкор Утьонков.

Пропагандист скаржиться на активізацію "бавовнятка" в Маріуполі: дивіться відео з його соціальних мереж