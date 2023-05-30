ЗСУ вдарили по базі окупантів під Маріуполем: у мережі показали наслідки "прильотів"
Джерело:Петро Андрющенко
У селі Юр'ївка, що поблизу Маріуполя, Збройні Сили України завдали удару по базі окупантів. У мережі опублікували кадри наслідків "прильоту", на яких видно масштабні руйнації.
За інформацією радника Маріупольського міського голови, в оздоровчому комплексі "Ялта" могло загинути близько 100 окупантів. Ще понад 400 – отримали поранення різного ступеню важкості.
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Верхні поверхи зруйновані
Андрющенко опублікував наслідки руйнувань ОК "Ялта" у Юр'ївці. Верхні поверхи будівлі, у якій розмістилися окупанти – вщент зруйновані.
Місце "запеклої любові" до росіян. В когось ще залишились сумніви в 100 загиблих окупантах?
– підписав світлини Андрющенко.
Місце базування росіян в ОК "Ялта" / Фото Петро Андрющенко
Зруйнований комплекс, де жили окупанти / Фото Петро Андрющенко
Також радник мера Маріуполя опублікував кадри, на яких зафіксовано удар по базі росіян у Юр'ївці.
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"Бавовна" завітала до Юр'ївки
Про вибухи у тимчасово окупованій Юр'ївці Петро Андрющенко повідомляв 28 травня. Точкове влучання було зафіксовано в колишній комплекс "Ялта" – це 5-поверхова будівля, яка могла розмістити близько 120 відпочивальників. Андрющенко заявив, що кімнати можна переробити на казарми, таким чином в кімнаті зможе розташуватися 4 – 5 осіб. З підрахунками радника мера, в "оновлений" комплекс можна було заселити близько 650 окупантів.
Місцеві сили спротиву заявляли, що напередодні "бавовни" у "Ялту" приїхало 4 автобуси з окупантами.
За словами Андрющенка, близько 100 "хороших руських" загинуло, а 400 – отримали поранення й були госпіталізовані до лікарні інтенсивної терапії №2. Окрім того, влучно було знищено станцію зв'язку та засоби радіоелектронної боротьби.
Коротко про вибухи у Маріуполі
- "Бавовна" 28 травня завітала також і у Бердянськ. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що вибух пролунав у районі аеропорту. Згодом у Бердянській міській військовій адміністрації повідомили, що ЗСУ влучили по позиціях ворога.
- "Гаряче" у Маріуполі було і днем раніше – 27 травня. У мережі заявляли, що вибухи пролунали поблизу вокзалу, але окупанти традиційно стверджували про "успішну роботу ППО".
- "Прильоти" фіксували 26 травня у районі "Азовсталі". Андрющенко заявив, що у місті пролунало 2 потужних вибухи.