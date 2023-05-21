Російське ППО не допомогло – Андрющенко назвав наслідки останньої "бавовни" в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі все частіше стає неспокійно. До окупантів навідується "бавовнятко", попри всесильну російську систему ППО.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни абсолютно не готові до спротиву українській стороні.

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Безсильне навіть ППО

Петро Андрющенко пояснив, що внаслідок "бавовни" 19 травня близько 20 окупантів загинуло, 37 – отримали поранення.

"Будемо сподіватися, що всі вони разом скоро зустрінуться десь на палубі крейсера "Москва", – додав він.

Також стало відомо, що було пошкоджено значну частину мотопіхотної техніки. Ту техніку, що підлягає ремонту, росіяни відтягнули до Новоазовська.

"У Маріуполі таке відчуття, що вони починають збивати майже і свої безпілотники", – наголосив Андрющенко.

На його думку, росіяни керуються приказкою "У страху очі великі", тому й працюють ніби на випередження, втім роблять це доволі невміло, постійно змінюючи місце розташування системи ППО.

Перед "бавовною", яка була в Маріуполі 19 травня, їм ППО не допомогло,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Недолугими є виправдання окупантів щодо подій у місті.

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Як виправдовують росіяни свої невдачі

Андрющенко розказав, що росіяни повсякчас намагаються говорити про те, що вони не панікують і закликають це робити й місцевих жителів.

Окрім цього, окупанти все ж роблять спроби вигадувати нові пояснення "бавовни".

У нас балон, який вибухає, був, кран, який падає, був, літак долає звуковий бар'єр – це взагалі класика жанру, а тепер у нас ще "знімають кіно",

– пояснив він.

Хоча версія із загадковими зніманнями, внаслідок чого звідусіль чути вибухи, вже мала б бути забутою, бо знімальники покинули місто ще тиждень тому.

Втім, все ж зміни у росіян відбуваються. Мовиться про інформаційний простір, адже після прильотів окупанти не чистили чати від непотрібної їм інформації. Втім, відмовитися від традиційної "включки" пропагандистів із місця подій не змоги й заявили, що все добре.

"Дуже смішно за цим всім спостерігати. Це каже про те, що росіяни не готові й у них немає інформаційної методички, як на це реагувати", – переконаний радник очільника Маріуполя.

Також це може свідчити про те, що розбрат всередині окупаційної влади все ж прогресує, тому перед українським контрнаступом вона не встоїть.

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