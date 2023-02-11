У Мелітопольському районі окупантам було гаряче: ЗСУ атакували техніку одразу в кількох місцях

Захисники України продовжують нагадувати, що ворогові у нашій країні не місце. Так, у Мелітопольському районі на окупантів очікував теплий прийом.

Там пізно ввечері 10 лютого пролунала серія вибухів. Як зауважив міський голова Мелітополя Іван Федоров, потужність прильотів була така, "що вікна ходять ходором".

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ЗСУ зробили окупантам страшно

Мер міста зауважив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області ЗСУ добряче налякали російських загарбників. Попередні дані свідчать про те, що у ворога стало менше боєкомплекту, техніки, а також особового складу. Причому на різних локаціях:

на промисловому підприємстві у Мелітополі, яке ворог використовував для складування техніки;

у Мирному, що у Мелітопольському районі, стало на одне розташування окупантів менше;

у Токмацькому районі приліт зафіксували по одному з сіл, в якому мешкають загарбники, що змусило їх пів ночі бігати та метушитися.

Окупанти прикриваються цивільними

Водночас Іван Федоров зауважив, що окупанти продовжують використовувати свою підступну та бридку тактику. Вони переховуються за спинами мирних мешканців. Міський голова наголосив, що загарбники порозставляли посеред житлових кварталів свою техніку, а також ППО.

У Бердянську теж неспокійно

8 лютого стало відомо, що до центру Бердянська привезли свіжу "бавовну". Місцева влада зауважила, що налічили чотири потужні вибухи. Крім того, іронічно зауважила, що "ППО окупантів не спрацювала". Відомо, що на місці прильотів спалахнула пожежа.

Вибухи у Бердянську лунали також 6 лютого. Того дня їх налічили відразу три, і всі вони були гучними. Тоді глава Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіцина зауважила, що, ймовірно, російська ППО спрацювала двічі.

На цей час (6 лютого – 24 Канал) відомо, що були три вибухи. Два – начебто, спрацювала ворожа ППО. Один – своєї цілі досяг,

– повідомили в ОВА.

Наявна інформація свідчить про те, що у Бердянську вибухи пролунали близько 13:00. Зауважимо, що того ж дня про "бавовну" повідомляли також у Новій Каховці. Там міг детонувати ворожий склад з боєприпасами. Відомо також про масштабну пожежу, яка спалахнула після вибухів.