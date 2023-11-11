Потужна "бавовна" у Мелітополі: окупанти вигадали байку про вибух газового обладнання в авто

У тимчасово окупованому Мелітополі ввечері 11 листопада пролунав вибух. Кажуть, його чули мешканці по всьому місту.

Детальніше про вибух розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Про те, що сталося у тимчасово окупованому місті, він розповів о 18:51.

Читайте також Окупанти скупчували там техніку: у Бердянському районі зранку лунали вибухи

Що відомо про вибух у Мелітополі

Іван Федоров, коли повідомив про вибух, зіронізував: "окупанти не догледіли вибухівку?". Він також зазначив, що очікує на подробиці.

А вже о 19:32 міський голова зауважив, що місцеві мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" та "Агат". За словами Федорова, їх російські загарбники перетворили на військові бази.

Він також додав, що після вибуху, який лунав на все місто, Мелітополем на шаленій швидкості літали автівки силовиків.

Тим часом пропагандисти вигадали байку. Кажуть, що "хлопок" у Мелітополі буцімто пов'язаний із несправністю газового обладнання в автомобілі. Складно собі уявити розмір авто, якщо вибух чули на все місто.

Вибухи лунали 6 листопада

Зауважимо, що у Мелітополі пролунали гучні вибухи також уночі 6 листопада. Про тривожну для російських загарбників ніч розповів міський голова Іван Федоров. Звернімо увагу, що то була друга неспокійна ніч за останні три дні.

Опівночі у поки що окупованому Мелітополі було гучно. Уточнюємо інформацію, де найбільше не спалося окупантам,

– повідомив Федоров.

Звернімо увагу, що окупаційна "влада" у традиційній манері ніяк не реагує на вибухи. Та й ситуацію у захопленому місті вона теж не коментує.

Отже, вибухи чули також 4 листопада. Тоді Федоров зауважив, що були прильоти вночі як у самому Мелітополі, так і передмісті. За його словами, під ударом були бази російських загарбників.

Зауважимо, що 4 листопада вночі лунали також вибухи у Бердянському районі. За словами Федорова, поблизу селищ Осипенко й Андріївка окупанти сконцентрували свою ворожу міць та військових.

Власне, після ліквідації загарбників у Бердянському аеропорту, окупанти стягнули свої ресурси ближче до Азовського моря. Все для того, щоб вберегти їх від ЗСУ. І саме скупчення окупантів у Бердянському районі потрапило під атаку.