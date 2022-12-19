Окупантам Мелітополя знову не спиться: у різних районах міста – гучні вибухи

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі на Запоріжжі продовжує цвісти "бавовна". Мер міста повідомив про два вибухи в різних районах міста.

Загарбники прекрасно усвідомлюють, що скоро їм доведеться залишити Мелітополь, однак, як відомо, надія вмирає останньою, тому ворожі солдати будують в регіоні оборонні споруди. Та усі плани окупантів час від часу руйнує "Бавовнятко", що, до речі, сьогодні ввечері, 19 грудня, вчергове завітало в різні райони міста.

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Загарбникам знову не спиться

Про вибухи у Мелітополі, що у Запорізькій області, повідомив міський голова Іван Федоров. І насправді варто сказати, що "бавовна" у Мелітополі уже є чимось звичним. Однак щоразу важко стримати позитивні емоції від того, що в окупантів справи на загарбаних територіях кепські.

Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно росіяни перевіряють готовність новорічних салютів,

– пожартував мер міста.

Окрім того, він сказав, що інформація щодо того, які сами негаразди спіткали окупантів на цей раз, – уточнюється. Але, у будь-якому разі, слід, як завжди, очікувати позитивних новин.

Миколай приносить росіянам "подарунки"

Окрім як у Мелітополі, вибухи сьогодні були й в окупованому Криму. А саме – на КПВВ Чонгар, що розташований на Кримському перешийку в Генічеському районі Херсонської області. Вочевидь, таку активність "Бавовнятка" можна пояснити тим, що сьогодні День Святого Миколая. Міфічне створіння, найімовірніше, допомагає святому розносити подарунки росіянам на територіях, що їм вдалось загарбати.

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Варто також згадати, що буйно цвіла "бавовна" сьогодні у Бєлгороді, що на заході Росії. У громадян ворожої держави навіть зникло світло та з'явилися проблеми з водою внаслідок цього.