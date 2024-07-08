У Мелітополі могло прилетіти в аеродром: в ОВА розповіли, що у місті чули гучну детонацію

У Мелітополі 7 липня лунали гучні звуки вибухів. Прильоти, за попередніми даними, були у районі аеродрому в тимчасово окупованому місті.

Про це в етері телемаратону розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що у Мелітополі минулого дня також бачили детонацію після вибухів, передає 24 Канал.

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Що кажуть про вибухи у Мелітополі в ОВА

Федоров зазначив, що на території Мелітополя 7 липня була велика кількість вибухів. Усі вони були в частині міста, яка розташована поблизу авіамістечка.

Це було безпосередньо біля нашого мелітопольського аеродрому, який ворог використовує вже давно, як свою військову базу, де вони здійснюють розставляння і зберігання гвинтокрилів, де зберігають свої боєприпаси, різного роду військову техніку,

– сказав посадовець.

Глава Запорізької ОВА наголосив, що саме в районі авіабази вчора після прильотів була величезна пожежа, яке бачила щонайменше половина міста Мелітополь. А також там продовжувалась невеликий проміжок часу детонація, яку також фіксували жителі східної частини міста.

"Це одна з найбільших військових баз ворога на території тимчасово окупованого Мелітополя. І саме наш аеродром ворог використовує для зберігання того, що потім швидко направляється безпосередньо на запорізьку лінію фронту", – пояснив Федоров.

Раніше у мережі повідомляли, що Мелітополь могли атакувати ракетами. Очевидці фіксували щонайменше три точні прильоти в місті, а окупанти заявили про ракету атаку та "роботу ППО".