У Мелітополі була вибухова ніч біля захопленого окупантами аеродрому

Вночі 20 жовтня потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Мелітополі. Ймовірно, "бавовнятко" завітало до російських загарбників.

Як зазначив мер Іван Федоров, ніч для окупантів Мелітополя була неспокійною. Після опівночі за містом пролунало декілька вибухів.

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У Мелітополь до окупантів завітало "бавовнятко"

За словами Федорова, найпотужніші вибухи пролунали у районі Авіамістечка. Саме там російські терористи влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.

Окрім цього, мешканці чули гул техніки.

Уточнюємо деталі,

– додав міський голова.



Де лунали вибухи / Карта

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