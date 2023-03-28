"Бавовна" у Мелітополі: внаслідок нещодавніх вибухів постраждали десятки окупантів

27 березня у Мелітополі до окупантів завітала "бавовна". Внаслідок вибухів постраждали десятки російських терористів.

Наразі окупанти перебувають у госпіталі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Федорова, постраждалих загарбників відвезли в дитячий санаторій, на базі якого в Мелітополі розміщується військовий шпиталь.

Також міський голова спростував інформацію російських пропагандистів про нібито постраждалих студентів. Це не підтверджено жодним фото або відео-кадром, і до того ж у будівлях, які були підірвані, розміщувалися виключно росіяни.

Окрім цього, Федоров розповів, що у день "бавовни" на нараді керівництво депо розпорядилося розвісити російські прапори на підприємстві. Після прильоту від начальства надійшла вже інша вказівка – прибрати триколори.

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