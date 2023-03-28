"Бавовна" у Мелітополі: внаслідок нещодавніх вибухів постраждали десятки окупантів

28 березня 2023, 15:24
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27 березня у Мелітополі до окупантів завітала "бавовна". Внаслідок вибухів постраждали десятки російських терористів.

Наразі окупанти перебувають у госпіталі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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У Мелітополі через "бавовну" постраждало багато окупантів

За словами Федорова, постраждалих загарбників відвезли в дитячий санаторій, на базі якого в Мелітополі розміщується військовий шпиталь.

Також міський голова спростував інформацію російських пропагандистів про нібито постраждалих студентів. Це не підтверджено жодним фото або відео-кадром, і до того ж у будівлях, які були підірвані, розміщувалися виключно росіяни.

Окрім цього, Федоров розповів, що у день "бавовни" на нараді керівництво депо розпорядилося розвісити російські прапори на підприємстві. Після прильоту від начальства надійшла вже інша вказівка – прибрати триколори.

Потужні вибухи у Мелітополі 27 березня: що відомо

  • 27 березня на території тимчасово окупованого Мелітополя пролунало декілька потужних вибухів.
  • Згодом стало відомо, що густа "бавовна" завітала до мікрорайону поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.
  • Іван Федоров повідомив, що внаслідок вибухів "постраждала" захоплена окупантами будівля, де розміщувались ворожі силові структури. Партизани повідомляли, що є дуже багато загиблих загарбників.
  • За словами мера, у захоплених будівлях технікуму і вишу були розташовані казарми та так звана "адміністрація" ворожої спецслужби "МГБ". 
  • Як виявилось, там був гуртожиток, де проживали російські терористи, а також офісне приміщення, де проходило службу безпосереднє керівництво так званого "МГБ". За словами очевидців, вони бачили, як просто у спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові.
Автор: Софія Ковнір