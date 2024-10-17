Уже не точкові удари: Братчук пояснив, чому ворог нагнітає ситуацію на Півдні

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву в ніч на 15 жовтня. Таких ударів по місту вже давно не було.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Вже відомо, що удар по Миколаєву 15 жовтня здійснили із зенітного ракетного комплексу С-300.

До теми Обстріляли інфраструктуру і ринок, місцевих відселятимуть: деталі про нічну атаку на Миколаїв

Росія нагнітає ситуацію

Як наголосив Братчук, військові вже вивчають інформацію, звідки саме були завдані ці удари. Відповідь обов'язково буде. Окупанти підтягнули цю систему для того, щоб тероризувати жителів Херсонської та Миколаївської областей.

Сподіваємося, що будемо з часом говорити про знищення їхньої установки С-300. Я зараз нічого не анонсую, не закидаю шапками. Робота в цьому напрямку завжди триває. Цього лайна у них багато,

– сказав Братчук.

Зверніть увагу! Внаслідок удару по Миколаєву повністю вигоріли торгові павільйони та ресторанний комплекс. Детальніше про наслідки атаки читайте в матеріалі 24 Каналу.

Російські окупанти продовжують займатися тероризмом. Мета таких ударів – залякати цивільне населення та ускладнити їм життя. Останнім часом ворог також поширює дивні фейки про можливий "наступ ЗСУ" в бік Кінбурнської коси.

Ворог вкотре накручує картинку про якийсь "наступ" на Кінбурнську косу. Про якесь там десантування. Так намагаються впливати на дії Сил оборони. Тому й пішов такий терор з використанням С-300. Це вже не просто точкові удари пішли,

– зауважив Братчук.