Дивом залишилась живою: під час удару по Миколаєву осколок ледь не вбив матір військовослужбовця

Уночі 13 травня російські окупанти завдали чергового удару по Миколаєву. Внаслідок атаки ворога пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, постраждали троє осіб.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент з Миколаєва Олександр Матюшенко. Він зазначив, що о 01:15 у місті пролунала повітряна тривога, а вже о 01:23 – мешканці почули вибухи.

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Міська рада отримала 100 заявок про пошкоджене майно

Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури: дитячий садок, житлові будинки, зруйновано нежитлове приміщення на території хлібопекарського підприємства. Виникли пожежі, які оперативно погасили співробітники ДСНС у Миколаївській області.

За словами кореспондента, на щастя, жертв немає, але троє людей отримали поранення. Двоє отримали допомогу на місці, ще одну людину госпіталізували. Загалом, до міської ради надійшло 100 заявок про пошкодження майна.

У мене син, на війні, питає: мамо, ти як? А ось так – дивом залишилась живою. Щоб ті собаки провалились,

– розповіла місцева мешканка Ольга.

Щодо хлібопекарського підприємства, то працівники не постраждали, одна будівля зруйнована вщент, а близько 20 автомобілів, що займаються розвезенням хліба, отримали пошкодження.

"На підприємстві вже відновили електрику. Спочатку Миколаївська ОВА повідомила, що росіяни для атаки використали дрони-камікадзе, але згодом в ОК "Південь" уточнили, що ворог застосував реактивні снаряди. Сили ППО збили один дрон-камікадзе Shahed", – додав Матюшенко.

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