Окупанти вдарили по Миколаєву, імовірно, наземною зброєю, – ОК "Південь"

Вночі 13 травня російські загарбники атакували Миколаївщину. Терористи вдарили по цивільній інфраструктурі. На жаль, не минулося без постраждалих.

Російські військові вдарили по Миколаєву, ймовірно, наземною зброєю. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони і охорони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки російського обстрілу

Що стосується влучань по Миколаєву, скоріш за все, це була наземна атака, наземна зброя. Це говорить про те, що ворог намагається розосередити зусилля ППО і вишукує тактику максимального ураження,

– зазначила Гуменюк.

Внаслідок обстрілу у Миколаєві пошкоджені багатоповерхівка та будівля хлібзаводу. Постраждали троє цивільних. Одного з них каретою швидкої направили до лікарні, а двоє отримали медичну допомогу на місці.

"Знову ж таки, атака по цивільних об'єктах, постраждали цивільні люди. Звертаємося до населення: не ігноруйте повітряну тривогу, пам'ятайте, що маємо справу з абсолютними терористами, – підкреслила представниця ОК "Південь".

Згодом речник ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що, попередньо, Миколаїв обстріляли далекобійні реактивні системи залпового вогню. Уточнив, що ворог серед іншого пошкодив у п'ятиповерхівку. Площа пожежі внаслідок обстрілу склала орієнтовно 40 метрів квадратних. Вогнеборці вже загасили її.

Загалом до виконання завдань за призначенням залучили 64 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.

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