Окупанти вдарили по Миколаївщині крилатою ракетою Х-59

Уночі окупанти здійснили повітряну атаку на Україну. На Миколаївщині сили ППО збивали "Шахедами" і ракету.

У низці регіонах України лунали вибухи. Зокрема, неспокійно було у Києві та Сумах.

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Чим ворог вдарив по Миколаївщині

️За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у ніч на 18 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири "Шахеди".

О 03:45 ворог атакував Баштанський район крилатою ракетою, попередньо Х-59.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави на території сільськогосподарського підприємства, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку та зруйновано паркан. Постраждалих немає.

До слова, пізно увечері 17 вересня противник здійснив масований обстріл Запоріжжя, внаслідок чого є жертви.