У Миргороді на Полтавщині чули вибухи: в ОВА розповіли деталі

Російські окупанти не припиняють терор українських міст та його населення. Так, під прицілом ворога опинився Миргород, що на Полтавщині.

Так, ввечері 10 червня там пролунали вибухи. Про це місцеві жителі розповіли Суспільному.

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У Миргороді прогриміли вибухи

У Полтавській області о 18:13 почав лунати сигнал повітряної тривоги. Вона були пов'язана із загрозою балістики. Зокрема про це й попередили в Повітряних силах.

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Загроза застосування балістичного озброєння для північно-східних областей,

– йшлося в повідомленні.

Буквально через декілька хвилин у Повітряних силах наголосили про небезпеку для Миргорода і попрохали пройти жителів міста в укриття.

Додамо, що моніторингові канали писали про рух крилатої ракети через Сумщину на Миргород.

Вже о 18:21 у місті було чутно звук вибуху.

Повторний вибух у Миргороді

також наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою, та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Вже о 18:47 в моніторингових каналах писали про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини, орієнтовно Миргороду. А через хвилину стало відомо, що у місті прогримів повторний вибух. Там зазначили, що попередньо, ворог атакував "Іскандером-М".

Зауважимо, що станом на 19:21 повітряна тривога у Полтавській області продовжується.

На Полтавщині чули звуки вибухів. Знову ворог атакував область. За попередньою інформацією постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі,

– написав Філіп Пронін, голова Полтавської ОВА.

Він зазначив, що наразі інформація уточнюється.

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