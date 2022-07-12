У Мирному біля Мелітополя чули 25 вибухів: може горіти техніка окупантів

Поблизу окупованого Мелітополя чутно звуки вибухів на території військової бази, яку захопили російські загарбники. Цілком ймовірно, що туди влучили українські снаряди.

За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини рятувальників у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Загалом було чутно близько 25 вибухів.

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Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, саме туди російські окупанти перевезли вцілілу військову техніку після того, як українські військові завдали ракетного удару по їх базі в районі аеродрому Мелітополя.

Це сталося 3 липня, коли українські артилеристи завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у Мелітополі (ймовірно, такий точний удар українські воїни завдали з реактивних систем залпового вогню HIMARS). За попередніми даними, тоді загинуло близько 200 російських окупантів

Окрім того, в районі Мирного, Терпіння та Семенівки видно чорний дим та чутно звуки вибухів. За попередніми даними, там також лунають і автоматні черги.

До цього була інформація, що окупанти вирішили розмістити свою військову техніку поблизу житлових будинків в Мелітополі. А реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" на територіях усіх заводів.

При цьому в місті активно їздить військова техніка окупантів, а щоночі чутно звуки автоматної стрільби.