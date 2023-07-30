"Чому Київ і Львів не розбомбили": росіяни бісяться через атаку БпЛА на "Москва-Сіті"
У ніч на 30 липня бізнес-центр "Москва-Сіті" атакували невідомі безпілотники. Через це росіяни у мережі "вибухнули" погрозами українцям через вибухи у Москві.
Прихильники кремлівського режиму традиційно почали істерити після "бавовни" у Москві. Вони вкотре почали погрожувати ракетними ударами, а деякі – критикували Шойгу, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни вимагають помсти
Після кожної "бавовни" у Росії чи Криму прихильники так званої "спецоперації" починають істерити. Вибухи 30 липня не стали винятком й спровокували нову хвилю погроз у мережі.
Росіяни почали біситися, чому безпілотники атакують Москву, критикували Шойгу через те, що дрони взагалі долетіли до бізнес-центру. Бідкалися вони й через роботу ППО, мовляв, навіщо глушити БпЛА, якщо це все одно призводить до руйнувань.
Проте більшість росіян традиційно вимагають кровопролитної помсти. Користувачі у мережі погрожують, що тепер українцям доведеться сидіти у сховищах, адже Росія завдасть "ударів возмєздія". Цинічно росіяни закликають нищити й українські міста.
Істерика росіян через атаку БпЛА / Скриншоти із соцмереж
Росію частіше стали атакувати БпЛА
- Протягом липня невідомі безпілотники кілька разів атакували російську столицю. До слова, у ніч на 28 липня БпЛА намагався атакувати Москву. Мер міста стверджував, що літальний апарат збили, проте у той день столицю країни-агресора накрила потужна негода. Цілком ймовірно, що росіянам привиділася атака.
- Кількома днями раніше, 24 липня, Москву дійсно атакували кілька безпілотників. Вибухи пролунали поблизу "секретних об'єктів" російської розвідки, а також будівлі міноборони. Джерела у спецслужбах тоді заявили, що атака БпЛА була спецоперацією України й нібито "усі пташки долетіли до цілей".
- Вкотре атака дронами відбулася 4 липня. Тоді вибухи пролунали поблизу московського аеропорту "Внуково". Повідомлялося, що безпілотник буцімто атакував військову частину в Кубинці.