"Чому Київ і Львів не розбомбили": росіяни бісяться через атаку БпЛА на "Москва-Сіті"

У ніч на 30 липня бізнес-центр "Москва-Сіті" атакували невідомі безпілотники. Через це росіяни у мережі "вибухнули" погрозами українцям через вибухи у Москві.

Прихильники кремлівського режиму традиційно почали істерити після "бавовни" у Москві. Вони вкотре почали погрожувати ракетними ударами, а деякі – критикували Шойгу, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни вимагають помсти

Після кожної "бавовни" у Росії чи Криму прихильники так званої "спецоперації" починають істерити. Вибухи 30 липня не стали винятком й спровокували нову хвилю погроз у мережі.

Росіяни почали біситися, чому безпілотники атакують Москву, критикували Шойгу через те, що дрони взагалі долетіли до бізнес-центру. Бідкалися вони й через роботу ППО, мовляв, навіщо глушити БпЛА, якщо це все одно призводить до руйнувань.

Проте більшість росіян традиційно вимагають кровопролитної помсти. Користувачі у мережі погрожують, що тепер українцям доведеться сидіти у сховищах, адже Росія завдасть "ударів возмєздія". Цинічно росіяни закликають нищити й українські міста.

Істерика росіян через атаку БпЛА / Скриншоти із соцмереж

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