"Хай долетить до Кремля": як росіяни реагують на ранкову атаку по Москві

У російській столиці зранку 18 серпня пролунали вибухи. Громадяни країни-агресорки у соцмережах демонструють весь спектр емоцій, на який тільки спроможні.

Після нової атаки безпілотників на "Москву-сіті" росіяни у соцмережах традиційно почали писати про "успішну" роботу ППО "незначні" руйнування та, звісно ж, вимагати завдати удар "у відповідь". Як росіяни реагують на вибухи у їхній столиці – розбирався 24 Канал.

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Росіяни охоче розповідають про момент вибуху

У мережу потрапило відео, де жителі Росії радісно діляться подробицями нічної атаки. Дівчина, яка бачила момент вибуху, з посмішкою на обличчі розповідає, що думала, що підривають їхню "вежу".

Вночі вона "зустрічала світанок" та встигла зафільмувати перші секунди після атаки.

Росіяни розповідають про момент удару по Москві: дивіться відео

Ще один очевидець цієї визначної події працював у закладі та встиг поспостерігати за переміщенням безпілотника по Кутузовському проспекті. За його словами, "пташка" була невеличкою – 1,5 на 1,5 метра.

Ще одна москвичка записала відео, де розповіла, що йде на місце вибуху.

"Такий вибух був", – вражено каже вона.

Крім цього, росіянка наголошує, що до цього не вірила, що "Москву-сіті" бомбили, проте цього разу вона вирішила у цьому пересвідчитися.

Вочевидь, вона робить це для того, щоб її підписникам було цікаво за нею спостерігати. Таким чином москвичка "робить контент".

Росіянка йде на місце прильоту у Москві: дивіться відео

Прильот поблизу "Москва-сіті" 18 серпня став справжньою зіркою соцмереж. Його встигла зафільмувати ще одна компанія хлопців, які, ймовірно, просто гуляли.

За кадром чути вражені викрики росіян та те, як вони недовірливо перепитують: "Який "бабах"?".

Москвичі не вірять, що чують вибух: дивіться відео

Вимагають вбити всіх українців та вдарити по Києву

Громадяни держави-агресорки не відрізняються оригінальністю, тому у відповідь на цей вибух, як і на всі попередні, вони почали вимагати знищити Україну, вбити всіх українців та зрівняти з землею українські мирні міста.

Вочевидь, жертви російської пропаганди не знають, що саме цим їхня держава й займається на території України.

"Зрівняти із землею Київ і Харків, щоб не було бажання запустити ще", "Може, по Банковій злегенька?" ,"Чергова жалюгідна спроба х*хлів наср*ти нам під двері. Чекаємо на вибухи в укрорейху", "Знову порти сьогодні у вечірньому серіалі про бомбардування України будуть", "Такі новини за*бали вже, коли читатимемо про капітуляцію х*хляндії?!" – приклад коментарів таких "необізнаних" росіян.

Водночас у російських телеграм-каналах у коментарях під потами про вибухи у Москві зібралася когорта незадоволених росіян, які чудово повторюють свої типові реакції, але так само у них нарешті виникають правильні питання.



Скриншот із російського телеграм-каналу / Фото 24 Каналу

Також росіянам незрозуміло, як дрони можуть долітати аж до самого центру столиці, адже, здавалося, що саме вона має бути захищена якнайкраще.



Скриншот із російського телеграм-каналу / Фото 24 Каналу

Поміж іншого жителів країни-агресорки цікавить, як ці дрони перетинають кордони. Російські ЗМІ заявляють, що удар 18 серпня здійснила саме Україна, однак яким чином український дрон пролетів тисячі кілометрів до центру столиці Росії та не був помічений? Це питання виникає й у росіян.



Скриншот із російського телеграм-каналу / Фото 24 Каналу

Проте у відповідь на це питання відповідають знову ж таки вони самі. Серед росіян знайшлися ті, хто висловив ідею, що дрони летять не з української території, а з території Росії.



Скриншот із російського телеграм-каналу / Фото 24 Каналу

Не обійшлося й без розмов про ядерний удар. Крім традиційних заяв про те, що "з Києвом не потрібно церемонитися", були й заяви про те, що "нехай українці вдарять по Кремлю".

На думку росіян, тоді їхній президент-диктатор відреагує на це та нарешті використає ядерну зброю.



Скриншот із російського телеграм-каналу / Фото 24 Каналу

Також серед "геніальних" ідеї, які висловили жителі Росії, – вдарити по Данії та Норвегії. Чому саме по них автор коментаря не аргументував.



Скриншот із російського телеграм-каналу / Фото 24 Каналу

Крім цього, жителі інших регіонів Росії заявляють про вибухи й там та обурюються, що про них мовчать.



Скриншот із російського телеграм-каналу / Фото 24 Каналу

У Москві 18 серпня пролунали вибухи: головне