Потужні вибухи та пожежі: з'явилися відео моментів "бавовни" у Москві

У ніч на 30 липня у Москві було дуже гучно. Попередньо, столицю країни-агресорки атакували невідомі дрони.

У мережі вже оприлюднили кадри вибухів у Москві і що чули росіяни. Про це інформує 24 Канал.

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Що відбувається у Москві

На опублікованих відео можна побачити момент нібито прильоту БПЛА до вежі "IQ-кварталу". Кадр потрапив на відео реєстратора.

Момент прильоту по "Москва-Сіті": дивіться відео

Відомо, що після атаки БПЛА постраждали нежитлові приміщення, зокрема, обшивка в одному з офісів ділового центру. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Тим часом, пропагандисти традиційно заявляють, що атаку відбили – начебто збили два безпілотники.

Моменти вибухів у Москві: дивіться відео

Що цьому передувало