Події в Москві та Криму – відмінна робота ГУР: військове зведення від Світана

Столицю Росії Москву атакували безпілотники, вражено залізничне полотно Чонгарського мосту, в Криму – "бавовна" завітала до ангарів з російською технікою. Ці події – це відмінна робота нашого ГУР МО.

Про це й не лише в щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Зокрема, в Росії побідкались на масовану атаку дронів на Крим.

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Удари по Чонгарському мосту та по Криму

Світан зазначив, що після того, як у ЗСУ з'явились ракети М-31 до HIMARS, а також ракети Storm Shadow, якими наші війська була по окупованій материковій частині України, росіяни в Криму створили військовий хаб. До того ж створили абсолютно без дотримання всіляких інструкцій, ангари були переповнені технікою та зброєю.



Удар по Чонгарському мосту / Скриншот Deep State Map

Наші розвідники, зокрема, Буданов, недарма їдять свій хліб. І вони, і ті, хто завдав удар по ангарах, спрацювали на відмінно. Крім того, зруйнували залізничне полотно Чонгарського мосту. Відновлювати його росіяни будуть більше, ніж місяць, а отже з логістикою на Півдні в них будуть величезні проблеми.

Атака БпЛА на Москву

З'явилась інформація, що в останній атаці дронів на Москву брали участь іранські "Шахеди". Льотчик-інструктор зауважив, що Буданов і його ГУР легко могли перехопити іранські БпЛА й переналаштувати їх. У цьому, направду, немає нічого складного.

Легко можна повірити, що вже й серед наших безпілотників є, зокрема, й "Шахеди". На них можна написати "Герань", і росіяни їх і збивати не будуть, тож пройти вони можуть куди завгодно. Це, звісно, сарказм, але в кожному жарті є доля жарту,

– наголосив військовий експерт.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Прорив фронту

Керівник Нацгвардії України заявив, що наші війська можуть прорвати фронт не в тих точках, де того чекають. Полковник запасу ЗСУ підкреслив, оскільки це говорить керівник Нацгвардії, то очевидно він натякає на міста. Нацгвардійці – це ті штурмові піхотні загони, які навчені воювати в містах.



ЗСУ можуть зайти в Донецьк або Горлівку / Скриншот Deep State Map

Зважаючи на це, можна припустити, що мовиться, наприклад, про Донецьк або Горлівку. Окуповані міста нині фактично порожні від російських військ. Зокрема, це можна зрозуміти й з нещодавньої атаки по МВС у Донецьку. І Донецьк, і Горлівка розташовані за кілька кілометрів від кордону 24 лютого, де був можливий рух 9 років тому.

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