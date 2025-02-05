Дрони уразили нафтобазу у Краснодарському краї: пожежу й момент прильоту показали у відео

У Краснодарському краї Росії "уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів". Таку заяву зробила тамтешня влада.

Хай там як, а відео та фото очевидців демонструють пожежу та приліт. 24 канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на нафтобазу в Краснодарському краї 5 лютого: що відомо

Близько 2 ночі 5 лютого губернатор Краснодарського краю Росії Веніамін Кондратьєв написав у себе в соціальних мережах про інцидент на підпорядкованій йому території.

За його словами, у станиці Новомінській Канівського району "уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів". Відповідно, почалася пожежа, якій надали 2 ранг складності.

Подолати вогонь намагалися 55 пожежників та 19 одиниць техніки. А проте відео засвідчили, що не надто вдало.

Приліт дрона на нафтобазу у Краснодарському краї: дивіться відео очевидців

Пожежа на нафтобазі у станиці Новомінській: відео очевидців

Українські осінтери припускають, що мовиться про нафтобазу ТОВ "Албашнефть". Адже це єдине нафтопереробне підприємство, розташоване біля Канівського району у Краснодарському краї.

Де розташована "Албашнефть": показуємо на карті

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Нагадаємо, 3 лютого українські дрони завдали уражень заводам Росії у Волгограді та Астрахані. І Генштаб розповів про наслідки атаки.