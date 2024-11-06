Росіяни завдали ракетного удару по Ніжину: міський голова розповів про наслідки атаки

Ввечері 6 листопада росіяни завдали ракетного удару по Чернігівській області. Під ударом, зокрема, опинилося місто Ніжин, там був приліт.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар міського голови населеного пункту Олександра Кодоли Суспільному. Минулося, на щастя, без поранених.

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Росіяни вдарили ракетою по Ніжину

За словами міського голови, у Ніжині сьогодні був приліт російської ракети. Згідно з оприлюдненою інформацією, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає. Олександр Кодола також уточнив, що влучання зафіксували не у житловому будинку.

Дійсно був приліт ракети по місту. Це не житловий будинок. Які саме руйнування, буде відомо пізніше, наразі небезпечно туди виїжджати, є загроза повторного прильоту,

– розповів він.

Відомо, що повітряну тривогу на території Чернігівської області оголосили орієнтовно о 17:17. Повітряні сили повідомляли про пуск крилатої ракети. Вже о 17:55 у регіоні пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

До речі, незадовго до цього начальник МВА Дмитро Брижинський розповів про вибух крилатої ракети на околицях Чернігова. За уточненими даними, кількість травмованих збільшилась до двох. Одна людина в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості.