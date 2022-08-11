Тисячі росіян почали панічно покидати Крим, – Чубаров про наслідки вибуху в Новофедорівці
Після потужного вибуху у Новофедорівці, що в окупованому Криму, тисячі росіян масово вирішили звідти тікати. Раніше в мережі показували відео, як росіяни в сльозах та паніці стояли у заторах.
Про росіян, які втікають з Криму, 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він звернув увагу на поведінку відпочивальників-росіян.
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За його словами, помітно, як лиш від однієї атаки тисячі росіян почали панічно покидати Крим.
Я впевнений, що серед цих кількох тисяч машин, які годинами стояти в заторі у напрямку Кримського мосту через Керченську протоку, були родини місцевих фсбшників. окупаційних прокурорів тощо,
– зауважив Чубаров.
На його думку, росіяни відчувають, що з’явилися там (в окупованому Криму – 24 канал) незаконно.
Він наголосив, що хто б що не казав, але напрямок вже зрозумілий – шлях до звільнення Криму від російської окупації.
Цікаво, що, за даними статистики, що в Криму поселился за 8 років окупації близько 600 тисяч росіян.
Чубаров про паніку та втечу росіян з Криму: відео
До слова, раніше ми публікували відео, як росіяни жаліються та плачуть через те, що їм доводиться залишати своє житло та тікати з Криму до росії. ТАм видно, що росіяни масово виїжджають з повними багажниками речей, тож, ймовірно, вони не планують повертатися.
Що відомо про вибухи в Криму: коротко
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна" на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.
- У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.
- Проте окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.
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